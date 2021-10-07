【實習／Intern／Internship／大學生】相信一眾大學生們都希望能在畢業前搵到實習工作，以充實CV增加日後成功搵工機會。別以為實習機會只有在暑假期間才有！近日民政事務局與數碼港合作推出「青年初創實習計劃」，為大學生提供於數碼港初創企對實習的機會，月薪達$10,500！
據知此計劃反應相當熱烈，一星期已收到168間初創公司的申請，涉及超過440個實習職位空缺。計劃將分階段舉行，首階段將提供30個崗位，職能將涵蓋數據分析、程式編寫、企業管理、市場策劃、設計及數碼營銷等。只要是本地專上學生便可申請，月薪最高可達$10,500。實習生於實習期間亦不會只於企業工作，另外會有由數碼港舉行的各種培訓，如行業分享會及企業拜訪等。
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謹記申請將於10月15日截止，3個月的實習期預算最遲2022年3月前完成，有興趣的朋友不妨把握機會！申請數量並沒有限制，若適合不妨多申請不同職位，以增加獲聘機會。
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