港大新研發高銅含量不銹鋼　3小時可殺滅表面99.75%新冠病毒

香港大學工程團隊研發出高銅含量的不銹鋼，物料能成功殺滅停留在表面的新冠病毒、甲型流感病毒及大腸桿菌，是全球已知首個有殺滅抗病原體功能的不銹鋼。



港大工程學院機械工程系教授黃明欣指，約需3小時即可殺滅近99.75% 停留於不銹鋼表面的新冠病毒。現時正就研究成果申請專利，亦計劃與業界合作，首先在公共場所中廣泛應用的不銹鋼電梯按鈕、門柄及扶手等方面，製作原型作測試，有望將研發成果工業化和商品化。



研究團隊由港大工程學院機械工程系教授黃明欣帶領，通過調整不銹鋼的化學成分和微觀組織結構，成功令不銹鋼表面有殺滅病毒功效，可殺滅新冠病毒和其他常見病原體微生物。

4年前想研發抗流感病毒不銹鋼 隨疫情爆發添新構思

黃明欣指，團隊於4年前開始想研究抗流感病毒的不銹鋼，直至新冠病毒疫情，開始構思研發抗新冠病毒的不銹鋼。

黃表示，今次研發的不銹鋼比以往普通不銹鋼，銅成份增加至百分之二十，生產成本亦會相對提高，但比起使用防菌塗層更為耐用。他續指，研究期間約需3小時，即可殺滅近99.97%停留於不銹鋼表面的新冠病毒，約6小時更可消滅達99.99%。

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未來進一步研究 能否有效殺滅Omicron等變種病毒

研究又發現，新型冠狀病毐和甲型流感病毒，在純銅和高銅含量不銹鋼的表面，能快速被殺滅，在純銀和低銅不銹鋼表面，卻有良好穩定性。

團隊成員之一的港大公共衛生學院教授潘烈文解釋，過往有不少專家亦就金屬離子殺滅病毒的效能做測試，在現時已知的研究下，「因為銅會痴落病毒表面，令病毒壁改變，失去傳染性」。但他指，今次不銹鋼可消滅新冠病毒的原理，仍待團隊進一步研究；未來亦會研究新研發的不銹鋼是否對Omicron 等變種病毒有效。

團隊計劃與業界合作

團隊正就研究成果申請專利，亦計劃與業界合作，為公共場所廣泛應用的不銹鋼電梯按鈕、門柄及扶手等，製作原型作測試，有望將研發成果工業化和商品化。