港大醫學院擬擴建教學大樓　向城規會申改綠化帶用途　選址惹爭議

香港大學今年7月向城市規劃委員會（城規會）提交申請，要求將薄扶林沙宣道3號以東、毗鄰心光盲人學校旁的一幅「綠化地帶」改劃為「政府、機構或社區」用地。港大李嘉誠醫學院擬在該塊土地改劃用途後，興建新的教學大樓，提升及增加教學設施，以應付每年增加的醫科學生。

香港大學自去年起，已將相關計劃先後交到南區區議會、立法會轄下的委員會討論，並諮詢當區居民。然而，有區議員批評港大並無研究其他適合的選址，亦無評估在斜坡建築的工程成本、環境影響等因素，質疑是否有必要在綠化帶動土；當區居民指計劃包含一些用作動物測試的實驗室，擔憂太近民居，恐有洩漏風險；香港大學醫學院代表近日則在立法會中公開回應相關質疑，強調港大實驗室從未出現洩漏情況。

攝影：蔡正邦



香港大學醫學院今年7月向城規會提交申請，要求將薄扶林沙宣道3號以東、毗鄰心光盲人學校旁的一幅綠化地帶（紅框示）改劃為政府、機構或社區用地，以便興建新的教學大樓。（蔡正邦攝）

2018年施政報告中提到，為應付本港人口老化導致醫療服務需求上升問題，需投放更多資源加強醫療服務，當年政府決定增加醫療培訓學額，但同時令港大醫學院的教學設施供不應求。此外，政府為了推動第二個「十年醫院發展計劃」，改善衞生署診所設施，提升及增加醫療教學設施，2018至2019年度的《財政預算案》宣佈預留約3,000億元備用，當中200億元分別撥予香港中文大學、香港大學及香港理工大學進行各項短、中、長期的工程項目，提升及增加2間大學的醫療教學設施。

項目地盤面積約為17.6萬平方呎，總樓面面積約4.3萬平方米。計劃興建的教學大樓將有4座建築物（紅框示），分別樓高3層、5層及9層，預計2023年動工，並於2026年竣工。（港大簡介會圖片）

擴建新大樓屬中期項目 工程費用達數十億

港大這次向城規會申請更改沙宣道3號以東的綠化地土地用途，用作興建新教學大樓，便是上述提到的其中一個中期工程項目的第二期內容。根據港大向城規會提交的文件顯示，項目的地盤面積約為17.6萬平方呎，總樓面面積約4.3萬平方米，計劃興建的教學大樓將有4座建築物，分別樓高3層、5層及9層，擬議發展的大樓包括課室、研究實驗室（包括分子成像、幹細胞及動物科研設施）、教學實驗室、辦公室及儲存空間等，亦會將現時的斜坡位置改建成多層社區空間，供公眾使用。港大醫學院院長梁卓偉在今年7月公開表示，已將相關計劃呈交城規會，並向立法會申請撥款，估計擴建工程費用至少達數十億元。

港大醫學院院長梁卓偉在今年7月公開表示，已將相關計劃呈交城規會，並向立法會申請撥款，估計擴建工程費用至少達數十億元。（資料圖片）

去年初港大已着手準備擴建新教學大樓事宜，並於去年1月在南區區議會簡介沙宣道校園擴建工程及沙宣道3號新教學大樓行人天橋工程。翻查會議文件，港大當日並沒有提供具體設計圖樣、地盤面積及設施等資料。

直到今年3月，港大擴建新教學大樓的文件已被提交至立法會衞生事務委員會和教育事務委員會討論，委員支持將撥款建議提交工務小組委員會審議。

至今年5月中旬，港大代表再到南區區議會轄下的經濟、發展及規劃事務委員會講解於「綠化帶」興建新教學大樓的具體方案，當日會議上委員會主席承諾會協助港大舉行居民諮詢會議。6月3日，香港大學終舉行諮詢會議，收集心光盲人院暨學校、豪峰、豪峰二期、靖林及羅富國徑附近居民的意見。不少居民對項目表示關注，紛紛向港大代表發問，即使諮詢會結束後，居民仍整理相關問題，以電郵方式寄給港大，惟未獲校方詳細解答。

港大在簡介會表示，有意在沙宣道3號以東、毗鄰心光盲人學校旁的一幅「綠化地帶」興建一個新教學大樓（紅框示）。（港大簡介會圖片）

港大在居民諮詢會議後約一個多月，便正式向城規會提交申請書，要求改劃土地用途。其後，食物及衞生局再於上月向立法會的工務小組委員會遞交文件，申請5,600萬元撥款，用作沙宣道3號以東地段興建實驗室大樓的前期工作。然而，當時城規會尚未開會討論改劃綠化地帶的規劃申請。

現時香港大學在沙宣道有教學大樓及多個附屬設施。（蔡正邦攝）

本月8日的立法會財務委員會會議中，再次討論港大擬在沙宣道3號以東的「綠化帶」區域建造一座新的教學大樓的議題。會中有議員指收到薄扶林居民的投訴，指教學大樓九成面積均是化驗所，並會進行危險病毒實驗，或有洩漏風險，擔心影響居民健康，對大樓選址提出質疑。

在本月8日於立法會務委員會會議中，再次討論港大擬在沙宣道3號以東的「綠化帶」區域建造一座新的教學大樓。（立法會財委會直播截圖）

新大樓料2028年前完工

香港大學醫學院院長梁卓偉現場回應時指，待立法會批出撥款後，便會進行為期12至15個月研究設計報告，並爭取在2023年向立法會匯報，其後進行工程。現時預計在2027年下半年或2028年年初完工。

香港大學醫科學院院長梁卓偉指，在立法會撥款後，便會進行為期12至15個月研究設計報告，並爭取在2023年向立法會匯報，其後進行工程。現時預計在2027年下半年或2028年年初完工。（立法會財委會直播截圖）

梁卓偉指新大樓不少實驗室用作教學用途

對於有居民質疑教學大樓的用途，梁卓偉表示，非實驗室用地面積佔大樓的四成，這並不代表其餘六成均是用作病毒研究實驗室，當中很多都是進行教學用途的實驗室，例如解剖課。他又提到，很多細菌、病毒、寄生蟲及微生物的研究，過往都在瑪麗醫院和沙宣道的醫學院大樓進行，市民較為熟知的流感、禽流感及新冠病毒也包括在內，強調多個醫學院實驗室中，從來未發生過空氣排放或實驗室意外，令附近居民有任何危險。

對於居民關心的動物實驗室，梁卓偉則解釋指，由於進行任何研究，都一定要先在動物身上測試，故動物實驗室有必要存在。他續指，動物實驗室分兩種，一種為小型動物如貂鼠和老鼠的實驗室，另一種則為大型動物，即哺乳類動物如猴子的實驗室。

梁卓偉表示，現時香港只有小型動物實驗室，而港大的動物實驗室更是全亞洲唯一一間得到認可，其防範措施達到國際水平。過往從沒發生過意外，內裏所有設施均有最高級別的防感染措施，故他表示，港大有信心不會出現洩漏情況，「假如我哋有任何未有遇見嘅事發生，我哋都會有幾重嘅保護，呢個係跟國際最高準則去做，所以我睇唔到有實際對於當區居民嘅危險」。

新大樓計劃進行細胞治療研究 選址必須接近醫院

梁卓偉亦提到，現時醫管局、一些民間團體及病人組織均表示支持建設新大樓。他表示，港大醫學院自2002年後，至今未有增加用地，然而醫科學生人數卻按年上升，明年校方將需要應對接近三倍的學生數量。他透露校方曾考慮選址科學園，惟位置不接近醫學院及瑪麗醫院。他解釋，實驗室其中一個用途是用作研究細胞治療，「細胞治療係將細胞打入病人體內，所以絕對要喺鄰近嘅地方進行，不能長途或係車內進行」，故教學大樓必須鄰近瑪麗醫院，以便配合治療。

港大稱新大樓的實驗室其中一個用途是用作研究細胞治療，故必須鄰近瑪麗醫院，以便配合治療。 （蔡正邦攝）

港大：曾就持分者意見作不同改善措施

梁卓偉指，與相關持分者會面後，港大亦有作出相應措施，回應持分者意見。現時決定延遲原先在10月中的城規會會議，改為下月月中進行，並爭取在興建前再和居民進行諮詢。他提到，針對居民景觀及空氣對流問題，新大樓設計由一座改為四座，亦曾四次調整座向及把整個大樓沉降5米，期望盡量減低對居民住所景觀的影響、避免峽谷效應及造成屏風效應。

交通方面，港大會沿用醫學院停車場附近道路（即羅富國徑）及在兩個教學樓之間的校園範圍開拓新路，由於羅富國徑過往用作貨櫃用途，故不會影響公眾，港大亦已進行相應的交通評估。另外，港大亦已和道路附近的中學達成共識，屆時會把工程車停泊到醫學院停車場內，減少對學生的影響。在綠化方面，港大則會在屋頂平台進行全面綠化，盡量在校園內種回樹木，並在屋頂設立共享花園，供公眾使用。