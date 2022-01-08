童樂居虐兒案｜14職員涉91次虐兒　26兒童受害　警查4萬小時片段

昨日（7日）香港保護兒童會轄下「童樂居」再有8名職員涉嫌虐兒被捕，事件累計已有14人落網，懷疑曾被虐的幼童增至26人，警方早前已就事件成立專案小組。今日（8日）下午3時30分，警方將在西九龍總區警察總部召開記者會交代案情，《香港01》屆時會現場直播。



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消息指，西九龍總區刑事部人員已就事件成立專案小組，組內20多名成員每日花10小時以上，翻查長達約4萬小時的閉路電視片段，並發現去年11月中旬開始，有職員懷疑虐待所內幼兒，虐兒手法包括大力掌摑幼兒、粗暴拍打他們頭部、由膝蓋高度位置將幼兒扔砸在地上、抓住幼兒身體再拋向牆身。

經連日調查，警方再鎖定8名育兒工作員工，涉嫌有份虐待院內幼兒。至於受害幼童則再增6人，年齡介乎1歲半至3歲，累計26名幼童被虐待，警方已接觸全部幼童並安排他們到醫院接受檢查。警方調查工作仍在進行中，不排除會拘捕更多人。

香港保護兒童會總幹事蘇淑賢早前指，已將懷疑虐兒的職員停職。並通過成立獨立檢討委員會，全面審視「童樂居事件」及機構管理與運作，並會在月底前就事件提交檢討報告。