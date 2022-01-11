私隱署採特別工作安排　員工輪替WFH　處理投訴及查詢或需時較長

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區。私隱專員公署今日（11日）公布，即日起作出特別工作安排，員工會以輪替方式交替在家工作。

至於私隱公署的公眾講座、專業研習班及研討會，將會以網上形式進行，而處理投訴及查詢所需時間可能會較平常為長。



私隱專員公署今日（11日）公布，即日起作出特別工作安排，員工會以輪替方式交替在家工作。（資料圖片）

私隱公署公布，考慮到新冠肺炎疫情最新發展，私隱公署由即日起作出特別工作安排，員工會以輪替方式，交替在家工作，有關安排會每周作出檢視，確保繼續維持正常服務。

所有服務，包括櫃枱服務、傳媒查詢（90997517；media@pcpd.org.hk）、透過熱線（28272827）、有關「起底」查詢/投訴熱線(34236666)、傳真 （28777026）或電郵（communications@pcpd.org.hk；dbn@pcpd.org.hk及complaints@pcpd.org.hk）接收的一般查詢、資料外洩通報及投訴，以及網上服務（www.pcpd.org.hk）將繼續維持正常。

至於公眾講座、專業研習班及研討會將會以網上形式進行，為保持社交距離，私隱公署呼籲市民盡量利用電話、郵寄或網上服務等方式，向私隱公署作出查詢或投訴。在特別工作安排下，私隱公署處理投訴及查詢所需的時間可能會較平常為長，而標準服務承諾將不適用，私隱公署對此表示歉意。

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