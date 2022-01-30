洗米華案｜澳門司警拘陳姓蔡姓商人　涉非法經營賭博　2人拒合作

太陽城集團前主席周焯華（洗米華），去年11月被澳門司警拘捕，消息指，司警日前再拘捕多兩人，包括德晉集團主席陳榮煉，他是台灣藝人安以軒的丈夫。澳門司警今早（30日）在特別新聞發布會稱，本月28日在新口岸區拘捕一名49歲陳姓疑犯及34歲蔡姓疑犯，涉嫌非法經營賭博、洗黑錢，但兩人在查問期間拒絕合作。澳門司警相信，今次案件與去年11月案件、即洗米華案為同一案件，當中，陳姓疑犯主要操控集團非法經營網上賭博，蔡姓疑犯則協助陳進行有關行為。行動中，司警檢獲約410萬元，兩人稍後將移送檢察院。



澳門司警今日（30日）公布一宗涉嫌非法經營賭博及洗黑錢案詳情。（澳門日報facebook截圖）

澳門司警局發言人表示，該局去年11月偵破一宗不法經營賭博、犯罪集團及清洗黑錢的案件，續調查再拘捕多2名本澳男子，並於今早舉行特別新聞發布會。

消息指，其中一名被捕的，就是德晉集團主席陳榮煉，而澳門司警於去年11月27日已拘捕包括周焯華在內的11人。德晉集團主席兼執行董事陳榮煉，為福建省縣級晉江市的政協委員，其妻為台灣藝人安以軒。

▼德晉主席陳榮煉、安以軒夫婦▼



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▼11月27日澳門司警拘捕11人 包括周焯華▼



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內地起訴書：德晉合謀境內開賭

內地起訴書列有多宗案件，點名太陽城、德晉等澳門賭廳。2020年底，江蘇省無錫市一宗案件的起訴書指出，澳門德晉集團涉與內地人合謀，於境內開賭。起訴書列明，德晉與入股的被告約定分紅，又合謀於內地設非法賭博網站，德晉提供網址和電投賬號，將菲律賓馬尼拉德晉廳賭博畫面，實時傳輸至內地。案件亦涉太陽城的賭廳帳戶，所涉的總金額高達2.1億元人民幣。

此外，德晉及太陽城旗下的賭廳，亦涉2020年於浙江省杭州市及福建省廈門市的兩宗非法賭場案件，分別涉逾1億元及810萬元人民幣。