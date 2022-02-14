時昌迷你倉死因｜專家指不同入口由不同人管理　偏離氣樽使用程序

淘大工業村時昌迷你倉2016年發生四級大火，兩名消防員不幸殉職，死因庭續就他們的死作研訊。由恆隆地產延騁的英國消防程序及滅火專家今（14日）繼續以視像系統作供，他指出當日死者張耀升伙拍其他隊伍的消防員進入火場，4人分別由兩名不同的入口指揮官管理，做法偏離消防呼吸氣樽使用程序，會使一隊4人進入火場的數據分散在不同的入口指揮版上。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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引端繩仍會在複雜火場內使用

英國消防程序及滅火專家Richard Hagger繼續作供，代表消防處的大律師伍健民作盤問。伍質疑消防員在過去20年較少在火場內使用引端繩，Hagger同意並指引端繩近年大多用於搜索，但仍會在一些大且複雜的火場內使用，以協助消防員建立安全救火路徑。當中的原因除了引端繩有機會對消防員造成纏繞外，消防員定位系統及可伸縮的個人繩等新技術均可協助消防員在火場內救火。

首批消防員應盡快找火源滅火

Hagger續指，第一批進入火場的消防員其首要目標應為盡快滅火，即先找到火源，然後再打破面向牛頭角的窗作通風，以改善火場溫度。若未能成功找到火源，在未能滅火的情況下，即使進行通風，火勢仍會繼續發展。對於伍指出涉案玻璃窗一經打破便不能關上，風向亦非人類可掌控，質疑這會導致火勢發展至一發不可收拾的地步。Hagger則指這要視乎有多少空氣進入火場，而窗戶在此次火災中被打破後，火勢未有失控。

出入口指揮咅不可有多過一個指揮官

Hagger提到死者張耀升與拍檔同屬特種救援隊(TR)，當日伙同兩名煙火特遣隊（CFS)隊員進入火場，但由不同的入口的指揮官記錄各自隊員的氣樽存量，Hagger認為此做法偏離呼吸氣樽使用程序，因為程序指出入口指揮站不可有多過一個指揮官。伍指出，消防程序提及每一名指揮官只可同時控制12名消防員，當日的做法也只是將控制人數上限降至2人，Hagger認為兩者分別在於不同指揮官不會控制同一隊消防員，故此各消防員進入火場的數據亦不會分拆在不同的入口指揮版上。

迷你倉的金屬板會加速火場傳熱效能

死因裁判官黃偉權指出，涉案迷你倉以有傳導熱特性的波浪型金屬板作間隔，會加速火場傳熱效能，提出若改用單磚作分隔能否使傳導熱大減，繼而降低火場溫度。Hagger同意，但金屬板組裝較快且較薄，可節省更多的空間，因此大部份迷你倉多以金屬板作間隔。

研訊周三（16日）續。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)