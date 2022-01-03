時昌迷你倉死因｜許志傑後期突耗氣量急升　或因慌亂或面罩鬆了

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員救火期間不幸殉職，他們的死因研訊今（3日）續。時任助理消防區長何惠寧引述事後報告指，死者張耀升的面罩未有通過正壓供氣閥測試，因有微小裂口，可能導致使用者的耗氣量。另一死者許志傑當日在火場後期，其吸氣樽耗氣量突急升，比他平日耗氣量高出一倍，何指許若當時非常慌亂或面罩鬆了均有可能導致這情況。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場火於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

時任助理消防區長何惠寧指，張耀升的面罩有微小裂縫，或導致漏氣；另許智傑在火場後期耗氣量突急升，這可能與他突慌亂或口罩鬆了。(劉安琪攝)

張耀升面罩有裂口致漏氣

時任助理消防區長何惠寧出庭作供，他事後就兩名殉職消防員案發時使用的裝備撰寫報告。何引述報告指，死者張耀升的面罩未有通過正壓供氣閥測試，可能是因為面罩有一個很小且肉眼看不見的破裂口，導致漏氣問題。

滲漏面罩可使用時間較正常的少約60秒

何之後為該面罩更換一個新的瓣膜，正壓供氣閥測試便通過了，此情況可能輕微影響使用者耗氣量。何另將張的面罩與其有270巴的氣樽連接，即張當日進入火場前的氣樽容量，結果有滲漏問題的面罩可使用38.4分鐘，比沒有滲漏問題的使用時間少了60秒。

記錄呼吸儀器未有啟動

何之後用讀寫器查看張的個人監測儀衛士（Alpha Scout) ，未有發現張進入火場及使用呼吸器的紀錄，惟資源傳送器米特與衛士連接正常，當中唯一的可能是張未有將Alpha Tag與衛士連接。對於有疑問指衛士應能自動啟動，何指衛士有可能因「太耐」沒有啟動而「開極都唔著」，但未能確認多長時間屬「太耐」。

該儀器上次測試在2013年

提及在張進入火場前6個小時，其衛士曾有人使用過，何則指可能僅相隔6個小時都需要重新啟動。何另指未有啟動衛士的消防員不能進入火場，除非正值緊急救援情況，惟張當時非此「情況。此外，何指消防員須定期進行呼吸器及面罩進行測試，但案發前最近一次的測試已是2013年的事情。

許耗氣量突急升一倍

至於被告許志傑的呼吸器耗氣量，許在案發前的耗氣量為每分鐘48.35公升，何形容為「好fit」。許進入火場初期，耗氣量僅為每分鐘44.29公升，比起平日狀態更好，惟至下午7時許，許的耗氣量急升至100公升。何推測，這可能因許當時非常慌亂或面罩鬆了。

研訊明續。

案件編號：CCDI-333、334/2016(SH)

主要證人供詞。(詳看下圖)