時昌迷你倉死因｜英專家指未用引端繩助搜救　屬不能接受情況

淘大工業村時昌迷你倉2016年發生四級大火，兩名消防員不幸殉職，死因庭續就他們的死作研訊。由恆隆地產延騁的英國消防程序及滅火專家今（11日）繼續出庭作供，他批評消防員當日未有使用引端繩及個人繩協助搜救，屬不能接受的情況，或與消防內部文化及消防員自滿情緒有關。專家亦斥消防區長余家銳明知有對講機在火場內失靈卻未有通報屬不負責任，對隊員搜救造成危險。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

未用個人繩或與消防內部文化有關

英國消防程序及滅火專家Richard Hagger今透過視像系統接受盤問，代表家屬的大律師曾藹琪指出，死者張耀升當日在火場兩度被拍檔尋回後再失蹤，關注若當時使用個人繩是否安全可行的解決方法。Hagger表示，當時未有使用，可能是出於消防員的自滿情緒，或消防的內部文化，他指出個人繩的作用，能維持隊員間的距離，以避免失散，若當時有使用，張的拍擋不會因不知張已不在其身後而繼續前行。至於個人繩或對搜救工作造成障礙的說法，Hagger認為可根據需要調整長度，若使用者距離較短，便可避免「棘住」其他事物。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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消防員工作高於標準工時

對於部分被指派進入火場搜救的消防員已工作約5小時，超過Hagger所指出的4.5小時消防員工時標準，以致當他們找到張時亦無力將其抬出，Hagger認為主要困難在於搜救模式沒有協調，消防員間沒有使用對講機溝通，或許導致資訊延誤。若當時有使用對講機，先後進入火場的搜救隊便不用在重複路線搜查，亦不用派10隊搜救隊才成功找到張。

未通報對講機失聯情況不負責任

另Hagger認為，雖然並非所有消防員受傷的個案都需要告知其他消防員，但若能將其中消防員燒傷的病況作通報，可使之後進入火場的消防員更警覺。提及在大火第3日進入火場的消防員，並未獲告知前兩天曾有消防員在火場內未能使用對講機聯繫入口指揮，Hagger批評得悉事件卻未有向上匯報的消防區長余家銳，指他在傳遞訊息上不負責任，令隊員搜救產生危險。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)