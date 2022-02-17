居屋2022｜7居屋近9千單位51折售　2.25起申請有海景盤北角驥華苑

【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】房屋委員會今日（17日）宣布，新一期居屋和「白表居屋第二市場計劃」將於下周五（25日）至3月24日接受申請，為期4星期，居屋申請費為250元，而「白居二」申請費用則為210元。

公眾明日起可到房委會為居屋2022和白居二2022計劃，設立的網站下載申請表和售樓書等相關資料，樂富房委會客戶服務中心、綠置居銷售小組辦事處等下周五起亦會提供紙本申請書等供公眾索取。

今期居屋將以51折發售，提供7個新發展項目，包括「海景盤」北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。另外亦會涵蓋上期彩禾苑和山麗苑15個撻訂而收回的單位、屋邨租置計劃回收單位，以及房協在翠嶺峰、翠鳴臺及綠怡雅苑合共27個回收單位。



延伸閱讀：居屋2022｜罕見海景港島盤 「樓王」北角驥華苑離港鐵站僅3分鐘

居屋2022｜啟欣苑最細單位186呎 僅大過泊車位 高層料遠眺海景

▼即睇今期新居屋▼



+ 5

北角驥華苑今期「樓王」531萬元 啟德啟欣苑最低124萬元可市區「上車」

「居屋2022」涵蓋7個新發展項目，合共提供8,926個單位，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，售價介乎124萬元至531萬元。

今期「樓王」是位於北角電照街的驥華苑，是罕有港島區海景盤，實用面積介乎280至457平方呎，售價248萬元至531萬元，該盤屬單幢式發展，只提供248伙，相信將「爭崩頭」；而入場費最便宜的則是啟德啟欣苑，售價由124萬元至531萬元不等，同樣有機會遠眺啟德碼頭海景，屬罕有低價市區「上車盤」。惟值得留意，雖然啟欣苑單位售價看似便宜，但最細面積只得186呎，細單位更佔該屋苑整體單位17%，亦即平均呎價已達8,530元，較大部分居屋屋苑高。

「居屋2022」涉及7個新盤，售價介乎124萬至531萬元。（房委會文件截圖）

居屋2022亦會推售另外3類單位，包括「居屋2020」撻訂而收回的15個彩禾苑和山麗苑單位、「綠置居2020/21」下未售出或因撻訂而收回的租置計劃單位，和從已回收及未來數月直至「居屋2022」選樓日期開始前約3個月回收的相關單位中揀選可供出售的單位，有關租置屋邨單位僅開放予綠表人士申請。

延伸閱讀：居屋2022｜安達臣道安秀苑中高層享維港景 交通須轉駁有待改善

居屋2022｜石門愉德苑望享河景 大部份單位直望城門河 食肆林立

居屋2022｜東涌裕雅苑伙數最多 料可即買即住 享無死角海景

居屋申請者同一份表 可同時申請房協三屋苑撻訂單位

今期居屋亦涉及房協在2016和2017年推出預售的3個發展項目的撻訂單位，涉及調景嶺「翠嶺峰」、屯門「翠鳴臺」及沙田「綠怡雅苑」，合共27個資助出售單位。房委會將與房協推出聯合申請，合資格的申請者只需遞交一份申請表和接受一次審查，便可購買房委會的單位或房協的資助出售單位。

房協表示，今次重售的27個單位，沙田「綠怡雅苑」佔11個、調景嶺「翠嶺峰」佔6個、屯門「翠鳴臺」則有10個。3個項目均已落成，有關的重售單位屬1房至3房設計，實用面積介乎271至740平方呎，將與房委會居屋看齊，以51折出售。房協續指，申請期結束後，將於今年第2季攪珠，並在第4季開始選樓。

延伸閱讀：居屋2022｜土瓜灣冠山苑座落九龍城校網 附近多幢舊樓正重建

居屋2022｜將軍澳昭明苑背向山景 10分鐘行到坑口站 社區設施多

另外，房委會資助房屋小組早前拍板通過，將今期7個項目和重售未售出/ 因買賣協議撤銷而收回的單位，平均售價臨時定於評定市值折減49%，即以51折出售。房委會會待「居屋2022」新發展項目個別單位的實用面積在今年上半年確定後，才確定最終的折扣率和平均售價。若按最終實用面積訂定的折扣率高於臨時折扣率，將採用較高的折扣率，即平均售價會向下調整；若按最終實用面積訂定的折扣率低於臨時折扣率，折扣率將不會下調，即平均售價不會向上調整。

出售租置計劃回收單位予綠表人士時，將沿用出售「租置計劃」單位予現租戶的現行定價機制，截至去年11月，39個「租置計劃」屋邨中所有未售單位的定價介乎約14萬元至126萬元，折扣率為評定市值折減83% 至87%。最終售價取決於是次銷售計劃將會推售的單位。

+ 4

周五起可於房委會指定網站下載申請表

公眾明日（18日）起，可在房委會為「居屋2022」及「白居二2022」設立的指定網站瀏覽或下載「居屋2022」及「白居二2022」的申請表及申請須知、新建居屋發展項目的售樓資料簡介，以及重售居屋單位和租置計劃回收單位的售樓簡介單張。

樂富房委會客戶服務中心、綠置居銷售小組辦事處、各屋邨辦事處和分區租約事務管理處，以及房協轄下各出租屋邨辦事處下周五起亦有會開始提供紙本申請表及其它相關資料供公眾索取。