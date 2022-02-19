居屋2022｜觀塘安秀苑向東北須面壁　一房單位佔逾半僅兩成享海景

新一期居屋將推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位，將於下周五（25日）開始接受申請，售樓資料已可在房委會網頁查閱。

位於觀塘前安達臣石礦場用地的安秀苑，兩座共提供1,906個單位，不過屋苑以一房單位為主，佔超過一半單位；屋苑亦設有商場，可滿足居民日常需求。

安達臣道至於景觀方面，約有兩成單位望向西南方，預料有兩成中高層單位可享無死角維港煙花靚景；惟在面向東北方的單位，則會面向石礦場山頭，猶如「面壁」，景觀有欠開揚。



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觀塘安秀苑位於安愉道12號，根據新一期居屋樓書資料，安秀苑共設有2座，共有1,906個單位，單位面積介乎279至479平方呎，部份單位設有4平方呎窗台，但不計入實用面積，單位售價介乎153萬元至325.4萬元。

屋苑設有3個兒童遊樂區和一個羽毛球場，每座各有設一座零售大樓，B座地下亦會有幼稚園。

不同座向景觀差別大 山景如面壁 部份則享維港煙花景

屋苑原址是前石礦場用地，東北方向望向石礦場山頭，兩座均有部分單位正面對着灰色的山頭，猶如「面壁」，景觀有欠開揚，該座向的單位包括A座的5至8、13、14室，以及B座的15、16、21至24室。

不過另一方向的單位，則可遠眺維港煙花景，由於屋苑位山頭，估計中層開始已無甚遮擋，海景可謂「無死角」，相關單位包括A座1至4室、15和16室，以及B座13、14、25至28室。

A座一層多達30伙一房單位佔多

當中A座計及地庫共有36層，每層有30個單位，設有8部升降機。開放式單位佔8伙，包括3至6、19、20、27和28室；一房單位佔最多，每層共有16伙，當中1樓至33樓的10、11號單位，而3至33樓的23、24號單位設有窗台；兩房單位則有1、2、8、13、16和26室，窗台均設於客廳。

B座同樣有36層，設8部升降機，每層有28個單位，略較A座少。開放式單位同樣佔8伙，一房單位同樣佔最多，有15伙，兩房單位則有5伙。此座亦有部分單位設有窗台，包括1至33樓的14、15、18、19號單位，以及3至33樓的6、7號單位，全部都是一房單位。

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交通較今期其他屋苑遜色 特設128個單車泊位

另外，此屋苑亦將設有停車場，涉及166個汽車車位、18個電單車車位。不過屋苑位處山上，交通亦相較今期其他屋苑遜色，當局擬於石礦場用地內的北端興建公共運輸總站，以容納專營巴士及專線小巴服務，預料會在2022/23年完成，相信在入伙初期便可提供服務。

屋苑亦特別預留兩個空間，予住戶停泊單車，有蓋和露天單車停車位分別佔67和61個，合共亦只得128個，相信難以滿足住客需求，日後或會「爭崩頭」。