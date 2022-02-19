居屋2022｜啟欣苑劏盤最細186平方呎　駁地下街　B座高層可享海景

新一期居屋將推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位，將於下周五（25日）開始接受申請，售樓資料已可在房委會網頁查閱。

位於啟德的啟欣苑亦是備受關注的市區盤，兩座共提供1,840伙。其中入場費最低124萬元，是今期最低。不過要平價在市區「上車」，單位面積就需將就，最低價的最細單位面積僅得186平方呎，如同「納米樓」，扣除廚廁後，僅餘約100平方呎空間，準業主或需在設計方面攪盡腦汁，考慮清楚能否容納生活所需。

啟欣苑B座部份單位望向啟德郵輪碼頭方向，故部份高層樓層，每層約有6伙可遠眺海景，涵蓋開放式、一房和兩房單位。不過要注意的是B座12、13室，向海的一方卻是石屎牆身，無法享受美景，設計飽受抨擊。該盤另一特點是屋苑有商場，地庫亦會連接未來的啟德地下購物街，配套相當便捷，可以輕鬆購物。



延伸閱讀：居屋2022｜啟欣苑最細單位186呎 僅大過泊車位 高層料遠眺海景

▼即睇今期新居屋▼



+ 5

啟欣苑坐落在沐禮街6號，根據新一期居屋樓書資料，啟欣苑共設有兩座，合共提供1,840個單位，面積介乎186至448平方呎，售價介乎124.3萬至478.5萬元，入場費是今期7個新屋苑最低，但該面積不足200呎的1人單位，亦是今期推售的居屋單位中最細。而細單位更佔屋苑整體單位數量近兩成。

距港鐵屯馬線宋皇臺站約5分鐘路程

屋苑設有3個兒童遊樂區、一塊草地、一個羽毛球場，有蓋行人通道亦會設有綠化天台。此屋苑特色之一是，除了零售大樓外，A座地下更設有兩部升降機，通往地庫停車場和地下購物街。屋苑主要出入口位於正在興建的沐禮街，而屋苑亦鄰近港鐵宋皇臺站，只需約5分鐘步程。

屋苑東南方為啟德郵輪碼頭，估計B座8至10、15至17號單位均有機會望到海景，12和13室望向同一方位，惟該兩個單位，向海的方向均是石屎牆，相關設計飽受批評，指「房委會居屋愈做愈差」，並無善用資源，改善住戶的居住環境。而A座的望海景觀則預料全被B座遮擋。

A座每層多達26伙 設6部升降機

當中A座計及地庫共有43層高，2至40樓是住宅，每層有26伙，合共提供1,040伙，設有6部升降機。每層有14伙屬開放式單位，包括1至4、7、8、、12、13、18、19、23和24室，當中最細單位是位於兩邊尾房的7、8、23和24室，扣除廚廁後，相信客廳僅餘下100平方呎左右，買家在裝修上要多花思，但廚房、廁所並排在門後，故不屬於「開門見廁」型。

點擊即睇居屋2022其他屋苑資訊︰



居屋2022｜北角驥華苑高層享海景 開放式單位「奇則」廳呈五角型

其餘12個單位則可間房，6、9、17、22、25號單位可間一房，而5、10、11、14、20、21和26室則可間兩房，大部分單位只可望到內園景，但屋苑內設有綠化天台和兒童遊樂區等，景觀尚算開揚。

海景單位料集中B座

至於B座則有同樣有40層，每層20伙，合共有800個單位，同樣設有6部升降機，開放式單位佔8伙，包括1、4、7、8、11、14、17和18室；一房單位有8伙（2、3、6、9、12、13、16和19室），這座的兩房單位數量較少，只得5、10、15和20號單位，換言之，每種房型均有機會望到海景。

+ 7

至於停車位方面，屋苑設有72個露天車位、2個殘疾人士車位、123個露天單車停車位，而地庫另設有64個停車位、2個殘疾人士泊位，以及17個電單車車位。