居屋2022｜北角驥華苑高層享海景　開放式單位「奇則」廳呈五角型

新一期居屋將推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位，將於下周五（25日）開始接受申請，售樓資料周五（18日）上載到房委會網頁。

罕有港島「海景盤」的北角驥華苑成為今期居屋「樓王」，屋苑屬單幢式只有248伙，相信接近一半高層單位可享維港海景。根據售樓資料，向海單位均可間出1至2間房。惟大廈有近4成單位屬開放式設計，相信無法間房。值得注意的是，屋苑3號單位既有機會要望向垃圾房，客廳亦呈不規則長條型，在設計上要多花心思。



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根據新一期居屋售樓資料，北角驥華苑只得一幢，屬於「插針樓」，只得248個單位，面積介乎280至457平方呎，所有單位均不設露台，售價介乎248.3萬至530.9萬元。屋苑內設有兩個遊樂區；屋苑出入口主要在電照街。

向北單位或可享維港景

屋苑的北面為北角渡輪碼頭，估計高層4至7室單位或可享維港景，但中間隔着北角匯三期，相信7號單位望到的海景較多，有機會連中低層也可望到維港景。

雖然享有海景，但前面是車來人往的東區走廊，相信會較為嘈吵，故大部份單位均設有減音窗。至於其他單位的景觀，1、2、8室將正面面向海關總部大樓和英皇道遊樂場，而3號單位則有機會望向垃圾房，住戶或需留意衛生情況。

1至3室則屬開放式單位

驥華苑共有33層，4樓以上全是住宅，每層有8伙，設有2部升降機，最大單位是向海的7號單位，有457平方呎，預料可以間兩房，佔整體單位約12%；而4至6和8號單位可間一房，其餘的1至3室則屬開放式單位，由於面積較細未能間房，值得注意的3號單位，屬斜邊設計，令客廳變成不規則的長條型，該單位亦設有隔聲鰭，或會主一步阻礙景觀。

另外，屋苑亦設有13個停車位、1個傷殘人士車位，以及3個電單車車位，全部都是有蓋。

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