居屋2022｜東涌裕雅苑三座享機場海景　兩成單位3房2廁料即買即住

新一期居屋將推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位，將於下周五（25日）開始接受申請，售樓資料已可在房委會網頁查閱。

位於東涌的裕雅苑共有6座，坐落東涌東填海區臨海用地，一海之隔便是港珠澳大橋人工島，D、E、F三座部份單位可無遮擋地享受海景，亦可遠眺機場。屋苑當中不乏「三房兩廁」大單位。

雖然屋苑地理位置較市區盤略帶不便，惟三房大單位是今期推售的屋苑中獨有，相信亦會備受準買家追捧。另外，裕雅苑預料將於9月竣工，預料將是今期唯一可「即買即住」的屋苑。



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裕雅苑位於東涌擴展區的怡東路8號，共有6座，合共提供3,300個單位，屬今期規模最大屋苑，單位面積介乎272至555平方呎，暫定售價為129.6萬至354.5萬元，預計關鍵日期為今年9月30日，相信可作現樓發售，準業主年尾揀樓時，有望「即買即住」。

裕雅苑屬今期推售的居屋中，規模最大的一個，配套設施亦會較多。在A座和F座中間設有零售大樓，籃球場和羽毛球場亦各有一個，兒童遊樂區和草地則各有兩個。

屋苑位於東涌東填海區臨海用地，一海之隔便是港珠澳大橋人工島，D、E、F三座部分單位可無遮擋地享受海景，亦可遠眺機場，包括D座的9至16號單位、E座1至4、15至17室，以及F座1至4、11至16室，惟F座前面將開設商場，將會阻擋低層景觀，相信要中層以上才可看到海景。

至於另一個方向，即望迎禧路的一方，則望向兩個大公園，公園後方才是另一私人屋苑映灣園，相信非海景的單位也景觀亦相當開揚；而與A座一條馬路之隔則是福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton）。

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部份大單位設3房2廁

裕雅苑6幢均屬傳統Y型設計，當中A至D座的單位設計、不同戶型的比例一樣，開放式細單位佔最少，每層只得15、18、19室共3戶，5至12室，共8戶則是一房單位，佔整體比例最多，一房則佔4個單位，包括1、4、13和14室。值得注意的是，A至D座每層各有4個單位屬「3房2廁」單位，其中一間房更有套廁，是今期新盤中唯一有3房單位的屋苑。

A至D座每層各有4個單位屬「3房2廁」單位，其中一間房更有套廁，是今期新盤中唯一有3房單位的屋苑。（房委會樓書截圖）

餘下的E和F座的單位比例亦一樣，每層同樣有5個三房單位，較另外4座多一戶，分別是E座的4、5、9、14、15號單位，以及F座3、4、10、11、16號單位，大部分是海景戶，坐擁極大優勢，相信將為備受幸運兒追棒。

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地庫停車場共提供266個私家車泊位

因應裕雅苑規模大，房委會亦在地庫設停車場，包括266個私家車泊位、4個傷殘人士車位、30個電單車車位。屋苑一帶亦有單車徑，可通往東涌多處，因此亦設有單位停車位，露天和有蓋分別有143和77個，合共有220個，但估計不足以滿足6座住戶的需求。