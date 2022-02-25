新世界將撥出酒店房供醫護免費入住　以感激醫護不眠不休抗疫

新世界發展行政總裁鄭志剛於2022財年中期業績發布會表示，計劃撥出酒店房間，免費給公立醫院的醫護人員入住，現正與醫管局商討。另外，已借出位於粉嶺40萬平方呎地皮給政府興建「方艙醫院」，並於日前已開始動工，希望「方艙醫院」可以在短期內完工，盡快提供更多床位給有需要的病人。
鄭志剛：知道很多前線醫護人員抗疫好辛苦
新世界今日（25日）舉行2022財年中期業績發布會，新世界發展行政總裁鄭志剛會內表示「知道很多前線醫護人員抗疫好辛苦」，計劃撥出酒店房間，免費給公立醫院的醫護人員入住，以感謝他們不眠不休的付出，現正與醫管局商討，初步反應正面；另外，已借出旗下九龍貝爾特酒店作為社區隔鄰設施，並已捐出超過7萬套保護衣予前線抗疫人員。
至於早前借出位於粉嶺40萬平方呎地皮給政府興建「方艙醫院」，於日前已開始動工。地皮已平整好，有現成的供水及渠務設施，並有路直達，施工較容易，期望「方艙醫院」可以在短期內完工，盡快提供更多床位給有需要的病人。
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又提到，本周起將陸續送出抗疫物資給基層市民及初步確診卻未能即時送院的病人，包括30萬套快速檢測包及1萬個血氧計等，旗下港怡醫院亦會推出免費視像會診服務，雙管齊下幫助減輕公立醫院的負擔；新世界又從不同途徑找到二百部暖爐，連日來送到多間醫院、檢測中心及圍封強檢的屋村，寒風中為市民送曖。
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