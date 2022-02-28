疫苗通行證、安心出行｜買外賣可豁免　經商場返屋企要嘟二維碼？

「疫苗通行證」已在2月24日推出，市民進入商場、超市及街市等須持有「疫苗通行證」及使用「安心出行」作記錄。不過，措施推出後，仍有市民混淆「疫苗通行證」或「安心出行」在什麼情況下會獲豁免。

翻查政府公告，2月24日起，市民進入商場、超市及街市等表列處所時，其實必須使用「安心出行」掃描二維碼作紀錄，除了以下3類指定人士，可以填妥指定表格的方式替代， 包括65歲或以上和15歲或以下的人士（15歲或以下人士需由已履行適用的「安心出行」規定陪同下進入表列處所）、 殘疾人士和其他獲政府或政府授權機構認可的人士，至於「疫苗通行證」則有九類情況可獲豁免，意味兩項措施的豁免其實不相等。換言之，即使去商場內的食肆買外賣毋須打針，亦毋須在餐廳掃「安心出行」，但市民已進入表列處所，故仍要在進入商場時掃「安心出行」二維碼作紀錄。



在「疫苗通行證」的安排下，所有進入或身處指明處所的人士，均須符合附表所列的新冠疫苗接種要求，獲豁免情況除外。豁免情況包括：

（1）12歲以下的兒童；

（2）持有「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（豁免證明書）人士；

（3）純粹購買或領取外賣食物或飲料；

（4）純粹交付或領取物品；

（5）進行必需的修理工作；

（6）接受疫苗接種、診治或指明檢測；

（7）接受必要的政府服務；

（8）參與法律程序；或

（9）具合法權限或合理辯解等情況。

「疫苗通行證」下，除獲豁免的情況外，任何人士進入或身處任何指明處所，均必須隨身攜帶電子或紙本的疫苗接種紀錄或豁免證明書，並在執法人員進行隨機抽查或其他執法行動時按要求出示。

至於進入指明處所時是否需要出示「疫苗通行證」，將分為「主動查核」及「被動查核」兩類。「被動查核」處所包括商場、百貨公司、超級市場及街市／市集；而其餘指明處所除酒店／賓館外則屬於「主動查核」處所。

針卡二維碼只接受「安心出行」、「智方便」、「醫健通」三個程式

所有進入「主動查核」處所的人士，須向處所掌管人主動出示疫苗接種紀錄或豁免證明書及相關二維碼，包括儲存在「安心出行」或透過「智方便」、「醫健通」等流動應用程式展示的二維碼；或以紙本紀錄展示的二維碼。

至於「安心出行」的使用，翻查政府公告，2月24日起，市民進入商場、超市及街市等表列處所時，其實必須使用「安心出行」掃描二維碼作紀錄，除了以下3類指定人士，可以填妥指定表格的方式替代， 包括65歲或以上和15歲或以下的人士（15歲或以下人士需由已履行適用的「安心出行」規定陪同下進入表列處所）、 殘疾人士和其他獲政府或政府授權機構認可的人士(一般而言為無家者等)。

由於政府現時未有特別提出與疫苗通行證相似的豁免安排，換言之，當一個市民要入商場買外賣時，即使屬疫苗通行證豁免的行為，惟因已進入商場這個表列處所，故需要使用「安心出行」應用程式。

同樣，當市民經商場回家時，雖然不用出示針卡，但進入商場已等同進入表列處所，故仍需要使用「安心出行」登記。