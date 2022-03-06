1.6萬個社區隔離單位4成入住率　鄧炳強：患者拒絕入住可被帶走

本港疫情持續嚴峻，保安局局長鄧炳強今日（6日）表示，目前有23個社區隔離設施，包括青衣的方艙醫院，合共提供16,000個房間或單位，整體入住率是4成。

被問到何以入住率低，安排是否出現滯後，或有人拒絕入住，鄧則表示，社區隔離設施的入住率有高有低，不能同一時間住滿，入住人士搬離後需時清潔。他又稱，倘已發出檢疫令，有關人士拒絕入住隔離設施，相關人員有權帶他入住，若對方拒絕，或違反妨礙公職人員罪行，倘在設施企圖逃走，則有機會被判罰款及監禁。



▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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保安局局長鄧炳強今日到青衣方艙醫院巡視，對於入住患者的投訴，他稱正不停優化設施。（政府新聞處圖片，合共提供16,000個房間或單位，整體入住率是4成。 被問到何以入住率低，安排是否出現滯後，或有人拒絕入住，鄧則表示，社區隔離設施的入住率有高有低，不能同一時間住滿，入住人士搬離後需時清潔。他又稱，倘已發出檢疫

指七日建成方艙隔離設：在香港創造奇蹟

鄧炳強今日到青衣方艙醫院巡視，指指香港第五波的疫情仍然非常嚴峻，呼籲市民上下一心，攜手共同對抗疫情。「中央對我們非常關顧，亦給予我們很多支持，例如確保我們的一些日常生活用品和食品、醫療物資，甚或醫療人員的供應，亦協助我們興建了一些方艙社區隔離設施，就如大家今日看到在青衣的方艙隔離設施。在興建方艙隔離設施中，充分體現香港人的拼搏精神和國家對我們的支持，基本上是完成了一個不可能的任務，於七日之內建成一個社區隔離設施，在香港創造一個奇蹟。」

他表示，目前為止，大約有23個社區隔離設施，有不同類型，例如竹篙灣（隔離設施）、酒店隔離設施、由公共房屋改建而成的隔離設施及方艙社區隔離設施，總數有大約有16,000個房間或單位可供應用，而目前入住率約為四成左右。

保安局局長鄧炳強表示，很多附近的社區人士很窩心地捐贈了很多物品給隔離人士使用。(政府新聞處圖片)

方艙醫院要共用洗手間 鄧炳強：亞博館及醫院類似

鄧提及青衣方艙隔離設施設有某些公用設施，如洗手間是公用的，這正如亞洲國際博覽館或醫院內的設施是類似的，亦正不停優化設施；他並說很慶幸社區內亦對隔離設施非常關顧，「很多附近的社區人士很窩心地捐贈了很多物品給我們，例如（我們）早上送早餐的時間會派贈報紙，有一些玩具是送給小朋友的，甚至乎有社交娛樂應用程式送贈給入住的朋友，希望他們在這裏的日子過得比較舒適一點。」

他被問到有入住的確診者反映廁所衛生問題，例如廁所有鞋印、女廁有尿兜等，亦欠缺洗手液，以及只提供煎炸食物。鄧炳強表示，留意到有入住人士提出意見，會加強清潔，並提供清潔用品，亦會向食物供應商反映意見。

譴責抹黑抗疫工程網民 警告會作出調查

他又提到，部分人在社交媒體上惡意抹黑抗疫工程，包括國家的支持，破壞政府抗疫工作，他譴責這些行為，「現在是應該攜手同心抗疫的時刻，任何人士作出這些行為，企圖擾亂香港社會，香港市民都不會接受，都會予以譴責。如果有證據顯示有關行為牽涉刑事成分，執法部門亦會展開調查。」

▼3月1日 青衣隔離設施啟用▼



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鄧炳強表示，留意到有人因為家居原因，盼可入住社區隔離設施，但未必很快能作安排，故政府今日推出新服務，讓核酸檢測、深喉唾液檢測或快速測試呈陽性、沒有病徵或輕症、家居環境不適合的人士，透過直接專線，以電郵及通訊程式聯絡社區隔離設施，以盡快安排他們入住，希望明天能夠安排首批人士入住。鄧續指，會因應有關人士的家居情況、房間供應情況，釐定先後次序。

拒絕入住隔離設施 可被控違妨礙公職人員執行職務罪行

對於有檢測陽生病人拒絕入住隔離設施，鄧炳強表示，根據相關檢疫條例，如果有關人士拒絕配合檢疫令，相關人員有權把他們帶到社區隔離設施；如果有關人士拒絕，有可能違反妨礙公職人員執行職務罪行，可以被罰款5,000元及判處監禁兩個月；如果確診人士入住後企圖逃走，亦有機會被罰款5,000元或判處監禁六個月。

▼3月5日 第五波疫情下的香港▼

