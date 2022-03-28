林鄭承認全港感染人數不止100萬　待疫情穩定後再分析數字

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅早前指出，目前香港死亡率計算方式或有誤，因為若分母以港大估算模型推斷的確診人數400萬計算，即死亡率約為0.18%，比每日流感死亡率高一點。

特首林鄭月娥今日（28）召開例行記者會時，被問及死亡率的計算方式，她回應稱「唔係一個是否錯誤嘅問題」，因政府公布掌握的陽性個案數字約有100萬人。不過，她承認按合理推測，實際數字或不止100萬人，故當本港疫情較穩定時，現時掌握的數字須再整理分析一次，以得知實際的客觀情況。



▼3月27日 大埔廣福邨圍封檢測▼



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林鄭月娥表示，政府公布陽性數字約有100萬人，但承認按合理推測，實際數字或不止100萬人。她說，在圍封強檢的工作中，住在受限區域的居民，若過去3個月曾受感染，無論有否呈報，均毋須再接受採樣。她以大埔廣福邨為例，在3月25日及26日，曾一併圍封強檢四幢樓，其後發現陽性比例是4至5%，但邨內已有2成人先前受感染，因此推算該處或有四分一居民已先後染疫。

林鄭指，當本港疫情較穩定時，現時掌握的數字須再整理分析一次，以得知實際的客觀情況。她又指，孔繁毅與她會面時亦曾提出相關問題，故她已「主動睇一睇數字」，認為孔有其理據，分母應更準確反映香港的感染人數，「但分母係400萬，定係人口四分之一呢？都好難講得清楚，所以要再做啲功夫。」

林鄭月娥表示，當本港疫情較穩定時，現時掌握的數字須再整理分析一次。

▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



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孔繁毅早前表示，認為政府計算死亡率的方法錯誤，分母不應以100萬人計算。他指，現時實際感染人數約400萬，若分母以400萬計算，死亡率約為0.18%，比每日流感死亡率高一點。

參考衞生防護中心昨日的公佈，第五波疫情累計有7,039死亡個案，死亡率為0.63%。