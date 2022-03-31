在亞洲電視長期主持六合彩攪珠而獲「六合彩之子」稱號的蔡國威，20多年前入行時染上煙癮，高峰期煙不離手，一日吸兩包煙，曾嘗試戒煙，但很快又再吸食。早前蔡國威再度下決心，參加吸煙與健康委員會舉辦的戒煙比賽，最終成功與煙草斷捨離，更贏得冠軍。他分享戒煙心得，坦言意志非常重要，但過程中本身的鬥志，朋友的支持及鼓勵亦很重要，煙癮起時會做其他事分散注意力。



蔡國威憶述剛踏足娛樂圈時，行內的吸煙情況十分普遍，受到同事引誘，稱吸煙有助減壓，耳濡目染下開始吸煙，「我猶記得吸食第一口煙時，喉嚨被嗆到不適，咳個不停。」自此成癮，一吸就吸食了20多年，吸煙量亦愈來愈多，平均一日吸一包煙，高峰時期更曾經一日吸兩包煙。

拍攝親熱戲超尷尬 事前要做三件事去煙味

作為藝人，公眾形象十分重要，蔡國威坦言當年會出盡法寶嘗試掩蓋吸煙行為，「盡量選擇隱蔽的地方鬼鬼祟祟吸煙，拍攝親熱鏡頭時，怕對手聞到自己的煙味，開拍前不斷漱口，不斷咀嚼香口膠，還事前到處頻撲購買口腔清新噴霧，才夠膽量去拍親熱戲！」

他亦反思吸煙對日常生活所造成的諸多不便，例如去旅行，即使短途旅行如台灣、泰國等，落機第一時間不是找洗手間，而是找吸煙區止煙癮。現在回想起來，蔡國威不禁嘲笑自己，覺得當時破壞了旅行的氣氛。

戒煙初期曾失眠三星期 靠分散注意力克服煙癮

五年前蔡國威曾嘗試戒煙，但不敵心癮而復吸。五年後，他再接再厲，參加吸煙與健康委員會舉辦的「戒煙大贏家」比賽，過程中得到不少朋友支持及鼓勵，憑藉比賽改變自己的心態，加強戒煙的意志力。「戒煙初期曾失眠三星期，但仍然堅持採用意志以及自然方法適應退癮徵狀，例如盡量令自己於日間感疲憊，讓夜間更易入睡，煙癮起又會做其他事分散注意力，最終慢慢克服。

我不想輸！我想贏！ 六合彩之子蔡國威

蔡國威最終成為「戒煙大贏家」冠軍，戒煙後，發現運動表現大大提升，例如跑步時的呼吸比以往更為暢順，運動後的體能恢復亦很快。

蔡國威參加吸煙與健康委員會舉辦的「戒煙大贏家」比賽，並獲得冠軍。（受訪者提供圖片)

新冠疫情持續兩年，蔡國威呼籲煙民趁疫情戒煙，「疫情升溫，整體社會經濟受重創，娛樂圈亦要暫停拍攝，一包煙60元，一日一包，一個月開支便是1,800元，戒煙後將節省的錢用作購買口罩等防疫產品。」