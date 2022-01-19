3年上樓、告別劏房無期　陳帆：已提3措施　現金津貼6.7萬戶受惠

公屋輪候時間增至5.9年，再創22年新高。立法會議員李慧琼質詢時，問及會否將「實現3年上樓」、協助青年置業和「告別劏房」納入《長遠房屋策略》，並把未來10年公營房屋供應的目標，提升至每年至少4.5萬個，令公屋累積處理個案「清零」。

運輸及房屋局局長陳帆今日（19日）書面回應質詢時指，房委會已盡量壓縮建屋時間和增加房屋供應量，但未有為告別劏房和3年上樓訂立限期。他又指，為解決劏房戶燃眉之急，已推出3項「突破性」措施，包括增加過渡性房屋、在周六（22日）實施的劏房租務管制，以及現金津貼試行計劃。截至12月底，政府已向接近6.7萬個合資格一般公屋申請住戶發放現金津貼。



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陳帆表示，為達到一般家庭3年上樓目標，政府會繼續努力覓地建屋，房委會亦會在可行情況下，壓縮建屋時間，並會盡量增加房屋供應量，包括加大公營房屋用地的地積比率、清拆石籬中轉房屋作公營房屋發展、重建房委會轄下4個工廠大廈作公營房屋用途、重建西環邨及馬頭圍邨等，惟未有提及更多新措施。

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陳帆續指，解決劏房戶需要一直都是《長策》目標，政府近年已推出3項措施，包括將過渡性房屋增加2萬伙、推出為期3年的現金津貼試行計劃，以及將於周六（22日）實施「劏房」租務管制，加強劏房戶的租住權保障，及避免業主在續租時任意加租。陳形容3項措施是「突破性」，當中現金津貼試行計劃，截止去年12月底，已向接近6.7萬名合資格一般公屋申請住戶發放現金津貼。