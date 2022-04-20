快必譚得志發表港獨辱警言論　官斥譁眾取竉似市井之徒　囚40個月

人民力量前成員譚得志（快必）在2020年間，多次在街站被指發表煽動言論，包括多次提及「光復香港．時代革命」的口號，被控多項發表煽動文字罪名，經審後被裁定11項罪成。區域法院法官陳廣池今（20日）判刑時指，譚雖然是個受過教育的基督徒兼傳道人，惟他在譚身上看不到學養和修為，更指譚譁眾取寵，像個市井之徒無邊謾罵，目的是要選入立法會，享受該收入、權威和社會地位，反問此不是私利，那其目的是什麼。判譚監禁40個月及罰款5000元。

被告譚得志（49歲）經審訊後共被裁定11項罪成，分別為1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、7 項發表煽動文字、1項公眾地方內擾亂秩序行為、1項舉行或召集一個未經批准集結及1項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令。

求情稱言論雖出位但無宣揚暴力

辯方求情時承認譚的言論是「過火」、「出位」，但他在案中未有宣揚暴力，其言論很大程度是宣洩情緒。此外，譚沒有權勢，亦沒有很大的影響力。辯方望法庭考慮本案源於同一社會背景，望大部份刑期同期執行。

判刑時不能抽離社會政治現實

法官指，判刑時不能抽離當時的社會政治現實，即在2019年下半年所爆發的一連串暴力事件，直衝整個香港的政治環境、社會安寧和政府的威信。

就辯方指譚是基督徒，亦是傳道人，惟他在案中看不見譚是一個有學養、有修為、真君子的政治人物，所應有的影子和基本品德，更遑論是一個博愛寬恕的傳道者。

指譚以非友即敵的抗爭思維看事待人

陳官直指，從譚的言論只見到一個50歲的市井之徒無邊謾罵，把咒語延伸他人的下一代，以非友即敵的抗爭思維看事件和對待他人。他又指作為政治人物是否需不顧道德底線，放棄原則，踐踏品格。如果是「鬥爛」，陳官認為實屬可悲。

法官陳廣池判刑時指，他看不到被告譚得志那處有包含所謂「真誠的信念」，以及寬恕和關愛。(資料圖片)

認為譚的目的是要進入立法會

對於辯方指譚非為自己的私利，法官則認為譚的目的，是要進入立法會，並指對譚而言，用政府錢打擊政府，加強自己的政治勢力，何樂而不為。

言論煽動他人不守法

陳官又指，譚在案中把初生之犢的年青人推到另一犯法的場合，利用年青人去推動及實行有心人或幕後黑手的意圖。此外，被告煽動他人不守法，貶視國安法的權威和法律效力，和打擊政府的公權力。

法官認為譚沒有悔意，部份控罪亦在保釋期間干犯。法官就多項控罪，判譚監禁40個月。此外，就拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令罪，法官判處罰款5000元，需在兩個月內繳付，否則加監14天。

「快必」譚德志擺街站或參與集會時，時有出位打扮，如他曾在銅鑼灣設街站時，以一身仿內地執法人員的裝束出現。（資料圖片/梁鵬威攝）

譚擺街站時曾多次叫光時等口號

控罪發生於2020年1月17日至7月19 日期間，譚曾出席或主持多個公眾集會、擺街站和參與遊行時，多次喊叫包括：「光復香港，時代革命」、「解散警隊，刻不容緩」、「五大訴求，缺一不可」等口號。

譚在參與2020年1月在銅鑼灣遊行設街站時，呼喊辱罵言詞及粗言穢語，期間有數十名人士在圍觀。此外，譚在牛頭角、黃大仙、觀塘、藍田等地區設街站時，發佈煽惑憎恨中國政府等言論。

案件編號： DCCC 927 、928、930/2020