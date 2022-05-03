東鐵過海｜金鐘站實測大堂到東鐵月台需1.5分鐘 中庭設15條電梯
撰文：鍾妍
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港鐵宣布東鐵線過海段將於5月15日通車，屆時將會啟用金鐘站擴建部份、會展站及紅磡站新東鐵線月台。港鐵選址在金鐘站東鐵月台舉行記者會，現時仍然未開放的金鐘站擴建部份曝光。
金鐘站擴建部份採中庭設計，中間有15條電梯上落新出入口、大堂及車站各月台層。站內有扶手電梯由金鐘站大堂，直達位於地底L4層的轉車大堂，需時約1分鐘。東鐵乘客需在轉車大堂，再轉乘短扶手電梯往下一層，即可到達東鐵線月台。01記者今日實測從車站大堂到東鐵月台層路程，需時約一分半鐘。
▼金鐘站擴建部份首曝光▼
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金鐘站擴建份將設新的E出口，由樂禮街地面進入後先入閘，就可乘扶手電梯到金鐘站大堂，大堂設有4部跨層扶手電梯，乘客可直接由大堂前往L4轉車大堂，再於該層轉乘不同扶手電梯前往對應路線的月台層。
東鐵綫月台位於地底L5層，往下一層可轉乘南港島線，而同層有十部扶手電梯，分別來往L2及L3層，讓乘客可以轉乘荃灣線及港島線。
▼東鐵線過海段車站最後準備▼
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記者今日乘搭由金鐘站大堂，直落L4轉車大堂的電梯，需時約一分鐘，再轉電梯向下一層抵達東鐵線月台，整個過程需時約1.5分鐘。
為方便乘客選擇過海方式，港鐵在金鐘站內推出「過海易」資訊顯示屏，以模擬影像實時顯示荃灣線及東鐵月台的候車情況及列車班次資料，方便乘客選擇較少人的路線。金鐘站大堂將設有兩部「過海易」顯示屏，放置在兩邊出入口，讓市民看到情況後再選擇適用的扶手電梯到各個相應月台層；荃灣線往荃灣方向的月台層都會有「過海易」顯示屏，讓本打算乘荃灣線過海的市民，考慮是否需要改乘東鐵線。
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近年多個新港鐵車站都採用智能客務中心，不過有見金鐘站擴建部份的客務中心仍採用透明窗設計，內有座椅及櫃枱，料會有職員駐守，為乘客提供服務。
▼紅磡站新月台▼
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