東鐵過海｜全線轉九卡車　議員預測三大轉車樽頸位　新車曾遇事故

東鐵線過海段將於本月15日通車，意味着12卡列車將退役，全線改用九卡列車。不過九卡列車自啟用前至今，不時出現「甩漏」。新列車原訂在2020年9月的啟用，《香港01》在新列卡啟用前夕，揭發新信號系統於演練期間曾出現「帶錯路」，可引致列車「入錯線」問題，啟用日期亦延至去年2月。

即使九卡車啟用後，仍事故頻頻，去年10月三號風球下，九龍塘站有列車，車頂與架空電纜之間爆彈火花，火花更散落至月台上；去年10月及11月亦分別有列車於大學站冒煙。

另外，不少市民擔心改用九卡車後會令東鐵線更擠逼。立法會議員陳恒鑌指，近日疫情放緩後，有關東鐵線難上車的投訴增多，直言非常擔憂全面改用九卡車後載客量未能負荷。他又預料，過海段通車後東鐵線將出現三大樽頸位，包括大圍、九龍塘及紅磡站。



港鐵公布加入東鐵線過海段車站的路線圖。（東鐵線過海段網頁圖片）

▼12卡「烏蠅頭」列車即將退役▼



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為配合東鐵線伸延過海，港鐵將現時運行的12卡車全面更換成九卡車，而新信號系統及新列車原訂於2020年9月投入服務。不過在啟用前一日，《香港01》揭發新信號系統疑失靈「帶錯路」，令測試車駛經俗稱波口位的道岔位置時，有機會「入錯線」導致列車去錯目的地。港鐵隨即公布押後啟用新九卡車。

新九卡車延遲至去年2月啟用，並出現9卡及12卡列車同時行駛的「混合跑」情況，不過啟用當日已出現「出師不利」，多次出現系統不暢順，導致列車延誤。而新信號系統啟用後一個月內，已出現13宗事故，當中有兩宗更延誤逾半小時，港鐵共被罰200萬元。

至去年雨季時，九卡車亦遭天氣考驗，去年10月三號風球生效期間，東鐵綫九龍塘站往上水方向，列車車頂與電纜之間突然爆出火花，火花散落至月台上。有目擊者說，在拍攝短片時，列車已三次噴火花。港鐵當時解釋，初步懷疑是因樹枝接觸到架空電䌫組件引致事故。

另外，同月在黑色暴雨警告期間，多輛九卡車故障，需即時安排車上乘客離開。港鐵其後指，事故原因是出現電力系統運作不暢順。有港鐵員工透露，九卡車由韓國製，防水塗層「做得唔係幾好」或會「入水」，為了保護車上設備，故車廂只能停止供電運作。

▼5月2日 東鐵線紅磡站情況▼



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九卡列車載客量減少 陳恒鑌︰東鐵線擠逼的投訴增加

民建聯立法會議員陳恒鑌直言，非常憂慮改用九卡車後東鐵線出現逼爆情況，他指即使九卡車啟用後，加密班次至每小時34班，但整體卡次數目仍追不上12卡車，擔心載客量不足應付需求。他又表示，近日疫情放緩後市民須返回辦公室工作，有關東鐵線擠逼的投訴亦增加。

陳恒鑌預料，過海段通車後將出現三個樽頸位，包括大圍站會有不少乘客由屯馬線轉搭東鐵線；另外現時不少乘客在九龍塘站轉車過海，不過將來或會「調轉」，更多乘客在九龍塘站上車。

料有三大轉車樽頸 倡東鐵加開短途特別班次

另一樽頸位則是紅磡站，由於紅磡站是與屯馬線匯聚的轉車站，料不少乘客會在該站轉車過海。他建議港鐵未來取消城際直通車服務後，增加東鐵線班次，以及繁忙時間期間在火炭及大埔墟站加開更多短途特別班次。

▼5月2日 東鐵線金鐘站情況▼



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