東鐵過海｜上水免轉車往金鐘收$20.2　金鐘往兩個旺角站車費差3毫

運輸及房屋局局長陳帆今日（3日）聯同港鐵公司行政總裁金澤培宣布，港鐵東鐵線過海段5月15日通車。票價方面，金澤培指除新增建的會展站外，其他站出發票價無變，他又以旺角東站為例子，將來由旺角東出發過港島車程現時快，車費卻與現時一樣。以金澤培所言，日後上水免轉車往金鐘單程收費跟目前相同，以八達通成人票價計，收20.2元。

然而，長存已久的「同區唔同價」情況料仍未改善，例如由金鐘出發，經荃灣線到旺角站（即俗稱旺角地鐵站）成人車費為12元（八達通收費）；而按現時票價計算金鐘往旺角東（即俗稱旺角火車站）成人車費則為11.7元（八達通收費），相差三毫。陳帆回應時強調，港鐵會在調整票價時提供彈性，縮窄票價出現「短貴長平」問題。



港鐵公布加入東鐵線過海段車站的路線圖。（東鐵線過海段網頁圖片）

票價「短貴長平」如何解決 陳帆：調整票價時提供彈性縮窄問題

在公布東鐵線過海段通車的記者會中，陳帆多次被問到如何解決票價「短貴長平」問題。他回應稱因東鐵有歷史因素，同一條鐵路線有跨境旅程，跨境段票價較高，可補貼本地路段。而港針對票價出現「短貴長平」等問題，港鐵會在調整票價時提供彈性，縮窄有關問題。

黃竹坑站往旺角東站比往旺角站貴2成

港鐵票價結構關注組成員紀俊安對港鐵未有藉東鐵線過海通車改善票價問題感失望，「有啲問題講好耐，點知佢都唔處理」，並直斥做法積非成是，極度不理想，對乘客亦不公平。他舉例指，由黃竹坑站往旺角東車費為15.2元，但前往旺角站則只需12.5元，兩者相差超過20%。

▼5月2日 東鐵線金鐘站情況▼

