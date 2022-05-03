東鐵過海｜兩活動迎通車　會展站5.9開放周四派飛　即睇搶飛攻略

【東鐵／沙中線】運輸及房屋局局長陳帆今日（3日）聯同港鐵公司行政總裁金澤培見記者，並宣布東鐵線過海段將於本月15日通車。在東鐵線過海段中，會展站為唯一新增建的車站，港鐵表示，將於5月9日率先舉行會展站開放日，設5,600名額，將透過「MTR Mobile」及「THE GULU」手機應用程式免費派發入場券。



另外，港鐵公布東鐵線過海段將於5月7日全面改用新九卡列車，意味着俗稱「烏蠅頭」的中期翻新列車將退役。港鐵透露，5月6日將舉辦「烏蠅頭」榮休活動。



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5月5日下午2時起以手機應用程式領取入場券

東鐵線過海段於5月15日通車，當中新增的會展站將於5月9日舉行開放日。港鐵表示，活動將透過「MTR Mobile」及「THE GULU」手機應用程式免費派發入場券，先到先得，額滿即止，而每券容許最多4人同時入場，市民可在5月5日下午2時起於「MTR Mobile」、或同日下午３時起於「THE GULU」中領取。

根據港鐵網頁，開放日活動分七個時段，「MTR Mobile」及「THE GULU」將分開領取上午及下午的入場券，市民要留意目標入場時段要在哪一個應用程式中領取。港鐵又指，活動中所有參觀人士須利用手機掃描「安心出行」二維碼，亦須完成政府「疫苗通行證」的接種要求。

▼5月2日 東鐵線會展站情況▼



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開放日活動將透過「MTR Mobile」及「THE GULU」手機應用程式免費派發入場券。（港鐵網頁圖片）

「烏蠅頭」列車5月6日有榮休活動

另外，港鐵又指5月7日起東鐵線將全面轉用新車，而5月6日將會有「烏蠅頭」中期翻新列車的榮休活動。根據網上傳聞，5月6日東鐵將設紅磡往沙田的尾班車，列車抵達沙田站後，將停駛讓市民拍照留念。

▼12卡「烏蠅頭」列車即將退役▼



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