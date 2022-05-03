東鐵過海｜議員憂巴士此消、新界北人口彼長　平快之選未來勢逼爆

運輸及房屋局局長陳帆今日（3日）聯同港鐵公司行政總裁金澤培見記者，宣布東鐵綫過海段本月15日通車，成為本港第四條過海鐵路，而新建的會展站及金鐘站擴建部份將同日啟用。

民建聯歡迎通車，但關注到新界東北日後人口會增加30萬，再加上有巴士公司已計劃縮減路線，擔心日後新鐵路不勝負荷，要求政府及港鐵正視情況。



李世榮(左)及劉國勳(右)。（林劍攝）

劉國勳倡用長列車 埋短月台部分門長閂

民建聯新界東南議員李世榮指，原則上十分歡迎過海段通車，有助紓緩交通壓力，不過同時留意到有專營巴士公司將取消一些過海巴士線，擔心通車後新綫列車會十分擠擁。他以2018年颱風山竹襲港後，大圍站逼滿候車乘客一事為例，指大圍本身已不是什麼「超級轉車站」，遇上特殊事故時都會出現如此亂象，日後通車後此情況可能更為嚴重，甚至平日都可能會逼滿人。他期望，港鐵做好分流工作，提供多些優惠吸引乘客分流，例如優化早鳥優惠、在繁忙時間加密至2分鐘一班車等。

民建聯新界北劉國勳則指，港鐵有部份問題未能回應，最明顯的是過海段愈來愈擠逼的問題。他提出多項建議，其一因為港島段月台設計的關係，無法容納12卡車而要全面改用9卡車，但關注到日後新界東北人口會持續上升，列車恐不勝負荷，但班次密度又有上限，所以提議港鐵在東鐵綫非過海路段加開特別的短途班次，疏導非過海乘客，另外參考外國的經驗，研究在9卡車外加一些額外車廂，「最多去到港島之後唔開車門」，認為技術上相信可行。

▼東鐵線過海段車站最後準備▼



+ 24

「短貴長平、東平西貴」未解決

劉國勳關注到東鐵幕門何時有新進展，尤其日後交通上會更加倚重東鐵，一旦發生墮軌事件，交通會嚴重癱瘓。車資方面，他指「短貴長平、東平西貴」等問題未有處理，未來必須正視。而巴士面對港鐵的競爭，有重組路線的需要，「唔好淨係一味cut（削減路線）」，政府須做好研究和分流，在公共運輸上取得平衡。

他指新路線通車的日子「通常都會有甩轆」，提醒政府和港鐵做好後備方案，例如準備接駁巴士。

+ 1

田北辰：鐵路過海平又快 長遠勢不勝負荷

實政圓桌新界西北議員田北辰形容，過海段通車是本港鐵路發展里程碑，今日約有3萬多人次在紅磡轉乘隧道巴士過海，東鐵綫過海段通車後，這批市民便可直接乘坐東鐵綫過海，是有利市民的發展：「（東鐵綫）今日是人間天堂，係好正嘅，又平又快。」但他關注古洞站在2027年落成，加上皇后山一帶發展，將會增加30多萬人使用，屆時東鐵綫將不勝負荷。

他批評港鐵沒有處理「東平西貴」的問題，目前由新界西經鐵路過海的票價較新界東昂貴，希望港鐵將新界西過海車費下調至約21元，看齊東鐵綫。

▼5月2日 東鐵線金鐘站情況▼



+ 10