香港故宮開幕｜港產策展人冀香港角度述珍品　不介意市民只為打卡

由零開始，跨越數千年維度，香港故宮文化博物館副研究員黃煒均，也與時間競賽，在考古與孕育之間，發掘故宮珍品的生命力。遙望遠方的紫禁城，這位牛津大學考古學畢業的港產策展人，驚嘆陶瓷書畫蘊含的古代智慧及面貌，兩個多月後，落戶香港的故宮新館即將開幕，「皇家禁地」咫尺之距。

他滿心期待文物上架及開館一刻，帶領觀眾走進展覽呈現的香港視角，又謂不介意到訪者只為入場「打卡」，認為並非全然是壞事，「如果個設計可以吸引到你嚟，咁至少你有一個有力嘅原因（入場），咁你就更加有機會去睇嗰啲內容。」

【香港故宮文化博物館開幕系列之一】



座落於西九文化區的香港故宮文化博物館，預期將於今年七月開幕。(盧翊銘攝)

▼2022年4月 香港故宮文化博物館建築進度▼



策劃展覽主軸、埋頭研究文獻及編輯展覽圖錄等，黃煒均的工作密鑼緊鼓，這位港產策展人不知不覺入職近兩年半，香港故宮的工地由塵土飛揚，逐步在西九文化區矗立成形，「見到香港有一個咁大型嘅文化基建，我自己都好想參與其中。」

牛津畢業後即加入西九

他侃侃而談入行經過，年前曾於中大文物館及藝術系工作，專研公元前一世紀中國及歐亞草原遊牧民族文化，隨後負笈英國牛津大學，攻讀考古學博士，成為本港罕見專才一員。考古圈中，有同行於古蹟辦工作，也有在私人公司任職考古顧問，他則因緣際會，於畢業後加入香港故宮，「特別係呢個係全新嘅館，呢啲機會係好少有。」

黃煒均月前參與典亞藝博2021講座，向公眾介紹其策劃的開幕展覽。(香港故宮文化博物館提供)

逾900件北京故宮博物院珍品陸續抵港，並將於七月亮相，各展廳的策展團隊來自五湖四海，代表港人為香港故宮策展，黃煒均作為其中一人心情難免戰戰競競，「我覺得故宮咁慷慨同香港分享咁多、咁珍貴嘅文物，其實不論係咪來自故宮，我都會好認真對待文物，即係文物交到我手上，我都好希望做好紮實嘅研究，講返真實故事。」

工作排山倒海而至，他笑言，博士生醉心研究，即使在工餘時間亦樂在其中，「我諗我哋係冇乜OT（超時工作）嘅概念，就算唔係返工，或者唔係讀緊書嘅時候，都係諗緊一啲自己關注嘅問題，就算超出咗工作時間，自己都係享受做呢個研究，咁就唔會覺得話係OT唔OT。」

黃煒均是故宮展覽的策展人之一，負責《國之瑰寶：故宮藏晉唐宋元書畫》及《凝土為器：故宮珍藏陶瓷》兩個開幕展覽。(香港故宮文化博物館提供)

香港故宮共分九個展廳，黃煒均負責「孭飛」《國之瑰寶：故宮藏晉唐宋元書畫》及《凝土為器：故宮珍藏陶瓷》兩個開幕展覽，前者陳列彌足珍貴的書畫名作；後者展示的陶瓷文物則跨越千年，涉及新石器時期至清朝晚年，「要處理咁多咁多時代、咁多唔同特性文物，其實本身已經係一個挑戰。」他亦期望，兼顧策展工作的同時，將最新的學術研究成果展示人前，他謙稱，「希望我嘅研究達標啦。」

冀市民了解香港與故宮關係

故宮文化對港人既遠又近，如何拉近彼此距離？他主張還原基本步，帶領觀眾揭開疑惑，他以書畫展為例，「我嘅策展理念就好簡單，就係問自己一個非常之基本同直接嘅問題，就係點解我哋見到呢啲展品，會成為中國書畫嘅名作呢？」

他又提到，故宮藏品非全然與港人無關，香港與故宮曾有千絲萬縷的「邂逅」，有香港收藏家在港搜羅的書畫，被回購成為故宮館藏，「我覺得香港市民都應該可以（透過個展覽）了解多啲自己同故宮之間嘅關係，其實真係好值得引以為傲，因為我哋香港有份去參與故宮呢個館藏嘅建設，所以可以見到故宮嘅藏品唔係同我哋無關，係同我哋好有密切嘅關係。」

展覽將展出本港館藏 涉本港出土文物

陶瓷展的一隅，將設有教育角，古物古蹟辨、中大文物館等合作單位會借出館藏，部分是本港出土文物，他希望相關的佈局有助觀眾作出對照，「認識故宮嘅文物之餘，都可以了解到自己香港嘅收藏婁甚至係香港嘅歷史，希望觀眾可揾到一個連繫。」

展覽中亦應用藝術科技及設立互動裝置，帶領觀眾穿越時空，包括可仿清代工匠，按照故宮珍藏的畫稿，於景德鎮重塑及設計宮廷御用瓷器製品，「畀大家認識原來有畫稿呢樣嘢，同埋原來設計一個瓷器嘅時候，可能有好多考慮，例如係咪有啲咩特別嘅含義？或者設計係咪要有一個美學嘅原則？」

「吸引你嚟到睇展覽，其實都係成功策展嘅其中一部分」

「打卡」是港人文化，會否擔心部分觀眾只顧拍照，浪費策展心血，他則認為，未必完全是壞事，「我覺得『打卡』唔『打卡』或者都係一個方法，即係一啲好好嘅展演廳嘅設計，大家覺得好靚，去吸引你嚟到睇展覽，其實都係成功策展嘅其中一部分，即系如果嗰嗰個設計可以吸引到你嚟，咁至少你有一個有力嘅原因，咁你就更加有機會去睇嗰啲內容咯。咁所以我覺得我唔介意。」

▼2020年11月 香港故宮文化博物館建築進度▼

