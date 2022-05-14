東鐵｜前員工話當年　溫黛風災頭等卡曾運遺體　車務員要學客家話

【東鐵/東鐵過海/沙中線】東鐵走過香港百年歷史，見證新界發展與變遷，周日（15日）隨港島段通車，更歷史性跨越維港駛入港島。早於1978年加入當時九廣鐵路局任車務員的劉彩紅，服務東鐵線40年。她憶述東鐵由最初服務說客家話、揹起擔挑的農民，逐漸隨香港發展遇上法、日、台旅客，回歸後自由行旅客越來越多，人人手拉行李箱，甚至有BB車改裝的「鐵甲水貨車」。

東鐵路段過去除有貨卡載豬載雞，曾設和合石支線，安排列車拉「棺斗」車卡運送先人遺體。劉彩紅亦透露，曾聽聞在颱風溫黛襲港時，因「棺斗」車卡不夠用，曾徵用頭等車卡協助運載棺木。



劉彩紅19歲初出茅蘆，就加入當時的九廣鐵路局任職車務員，直至3年前退休，一直在東鐵工作。回想40年前，她說，當時每一小時只有一班火車，乘客主要是農民，一個個擔挑有雞、鵝、菜，送到市區售賣。她指，由於農民乘客幾乎全部都說客家話，「遇着啲客要買飛問嘢，我就真係搞佢唔掂」，只能跟上司努力學習客家話，不懂說起碼要聽得懂。

東鐵線由百年前建造，已設計成接通內地的鐵路。劉彩紅說，初期九廣鐵路主要接載香港人回鄉，人人大包細包揹着帶到內地，即使有遊客，都是日本人或台灣人為主，主要在新界區遊覽拍照。直至鐵路在80年代全面電氣化後，內地亦逐步開放，才有更多外國人到內地遊玩。

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2003年內地開放旅客來港自由行，劉彩紅說，當時內地旅客「多得太緊要」，而水貨客亦湧現，「啲行李搬家咁搬」，令車務員工作挑戰大增。她當時任職東鐵車站站長，遇過有水貨客「跳閘」，又有違《香港鐵路條例》情況，全部都需要她來處理。

任職落馬洲站車務員的鐵路車務員工協會代表蕭潔恒，亦見證水貨客橫行日子。他說，2014年時在落馬洲站工作相對清閒，當時內地旅客集中在羅湖過關，福田未有其他線路接駁，但至2016年開始，「恐怖嘅事就發生」。他形容當時水貨客的載貨工具層出不窮，既有「鐵甲BB車」，又有「雙層輪椅」，車頂及車底各加建一層，用於放置奶粉、日用品、化妝品及廁紙等貨物。

說到鐵路貨運，在水貨客湧現前，東鐵路段增有貨車車卡行駛，運送各式貨物。劉彩虹指，現為都會海逸酒店的位置，曾經是紅磡貨場，載有豬、牛以及準備送上貨船貨物的車卡，運抵紅磡後，就立即上船載走，每逢載有動物的車卡駛過，沿線車站月台必定臭味四溢。

因應上水屠房於2008年建成，東鐵路段已不再見活豬車卡，而東鐵貨運服務亦一直維持至2010年，因貨量下跌而停用。直至今年，政府因應疫情為保香港物資供應，重啟鐵路運貨，但貨物只運到羅湖編組站起卸。

戰後建和合石支線 列車曾負責運棺木往墳場

東鐵更曾用以運送先人遺體。二戰結束後，港英政府興建和合石支線，由粉嶺站設支線通往和合石墳場。當時港人在紅磡與離世親人告別後，火車車卡就會把棺木運往墳場，而負責運送棺木的車卡被稱為「棺斗」。根據昔日傳媒報道，逢春秋二祭亦會有特別班，運載孝子賢孫到和合石墳場拜祭。

和合石支綫於1983年4月10日完成最後一日服務，據當時的《工商晚報》報道，和合石鐵路1950年開設，每日由紅磡公眾殮房運送棺木到和合石墳場，車卡被稱為「棺斗」，每次有兩卡，每次可載8至10具屍體，至1968年底被靈車代替而停止服務。（香港公共圖書館館藏）

和合石鐵路早於1968年已經停止運載棺木，劉彩紅當時雖未加入九廣鐵路局，但仍記得，「棺斗」曾一度不敷應用，要借用頭等車卡載遺體到和合石，「『溫黛』時死得太多人，啲貨卡用唔切，普通客卡放不到棺材，要用頭等卡去放棺材，因為頭等卡是長型梳化，就可以打橫疊高佢，運去和合石。」

她說，當時乘客坐在一般客卡，同車的頭等卡就用於載棺材，「不過啲客睇唔到嘅」。直至1983年東鐵路段全線電氣化，和合石支線就停用。

任職車務維修部的鐵路車務員工協會代表鍾志誠憶述，水貨客橫行時，曾把封箱膠紙藏在上水站男廁天花，因太重而倒塌。（盧翊銘攝）

80年代曾引入紙製磁帶車票 「一落雨就濕哂」

東鐵車票最初為紙製，劉彩紅說，當時車票只是一張紙，車務員要為乘客「剪票」，至九鐵於80年代引入磁帶車票，但當時為紙製，「一落雨就濕哂，感應唔到」。

直至90年代開始，九鐵轉用膠質磁帶車票，任職車務維修部的鐵路車務員工協會代表鍾志誠說，膠質票推出沒多久，就出現八達通，至兩年多前甚至可以使用電子支付二維碼入閘，「時代進步咗，啲人唔使去票務中心，揸住手機就過」。

東鐵線即將伸延過海，劉彩紅與蕭潔恒說未能感興奮，反為未來只有九卡車服務而擔憂。蕭潔恒形容，目前過海段通車時間尚算「幸運」，香港與內地未恢復通關，未有訪港旅客。未來恢復通關後，東鐵可直接由邊境直達港島，對未來列車及乘客擠逼情況感到憂慮。