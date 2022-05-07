東鐵過海｜田北辰：開發新界北後逼爆問題無救　陳恒鑌倡早鳥免費

東鐵過海段5月15日通車，民建聯立法會議員陳恒鑌擔心，隨著新界北發展及恢復通關，東鐵綫會出現樽頸位，認為港鐵須設法增加東鐵綫容量，例如仿效新加坡，於早上設免費車段，以分散人流。

實政圓桌立法會議員田北辰指出，港鐵表明9卡車可容納2,800人只是設計上限，實質可接載的乘客只有2,000人，新訊號系統下東鐵綫每小時可行走30班次，即每小時可接載6萬人次，加上預計過海段通車後會搶走部分長途過海巴士乘客，搶心屆時乘客人數會超出東鐵綫容量。



立法會交通事務委員會昨日（6日）視察東鐵過海段金鐘站及會展站。陳恒鑌表示，金鐘站有分散人流的設計，例如大堂有扶手電梯直達東鐵綫月台，但他比較擔心金鐘站的保安問題，因為一旦金鐘站出現事故，基本上可癱瘓全港鐵路網絡，希望加強保安方面的工作。田北辰則相信過海段通車後，荃灣綫會鬆動許多，有助分散人流。

陳恒鑌：長遠需要多一條接駁關口鐵路

至於轉用9卡車的東鐵綫能否應付羅湖通關的人流，田北辰指出，大部分從羅湖來港人士都不是在早上繁忙時間來港，相信東鐵綫仍應付，但當古洞及皇后山一帶發展後，將大大加重東鐵綫負擔，形容是「無得救」。陳恒鑌認為長遠而言，需要有另一條接駁關口的鐵路，並要發展北部都會區，解決市民「早上向南，晚上向北」的交通需求。

對於港鐵票價「東平西貴」、「短貴長平」以及「同區不同價」的問題，陳恒鑌希望港鐵趁過海段通車一併處理，但港鐵一直以歷史理由拒絕調整票價。田北辰建議政府減收港鐵租用沙中綫費用，用作補貼新界西居民的交通費。