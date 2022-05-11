香港故宮開幕｜馮程淑儀指已迎六批文物捐贈　部分將於開幕展出

香港故宮文化博物館進入開幕的最後倒數階段，西九文化區管理局預告正爭取今年中開館。管理局行政總裁馮程淑儀今（11日）於董事局會議匯報指，館方今年先後接受六批文物藝術品捐贈，包括瓷器、繪畫、金銀器及傢具，部分藏品將於開幕展覽展出，意味香港故宮已有首批自家館藏；馮程淑儀又透露，已制定建立藏品的入藏政策，並成立入藏委員會。



香港故宮文化博物館於2016年12月落實建館，由馬會慈善信托基金捐贈35億元興建，前後歷時近六年，料將於今年7月開幕。(梁鵬威攝)

管理局昨天（10日）分別安排立法會議員及傳媒預覽，馮程淑儀期間表示，盡量爭取本年中、即暑假開幕，但仍要視乎展品運輸及內部裝修進度；由於項目面對財政壓力，預告需要收取入場費，會適時公布包括文物清單等詳情。

她今日亦於董事局會議匯報西九文化區發展進度，馮程淑儀指，籌備開幕工作正進行得如火如荼，雖然過去幾個月受到疫情影響，進度稍有延誤，但團隊上下一心、共同努力下，已追回進度。館內九個展廳的裝修已接近完成，正待政府相關部門簽發公眾娛樂場所牌照。

她又提到，香港故宮亦已制定建立藏品的入藏政策，並成立入藏委員會，並於今年先後接受六批十分珍貴的文物藝術品捐贈，包括瓷器、繪畫、金銀器及傢具，部分藏品將於開幕展覽展出。

▼5月10日 香港故宮文化博物館首度開放予傳媒導覽▼



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▼5月10日 香港故宮文化博物館首度開放予傳媒導覽▼



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▼2022年4月 香港故宮文化博物館建築進度▼



▼2020年11月 香港故宮文化博物館建築進度▼

