兩男涉輪姦14歲醉娃　被指酒醉混淆事件　事主淚稱：肯定佢有做過

兩少年涉嫌輪姦14歲少女案續審，事主在會面錄影稱在酒醉及男友被使走期間，遭男友稱呼為「二叔」的男子及其友人輪姦。辯方律師下午作出盤問，指事主報警時連案發日期也說不清，質疑她因酒醉而混淆了事件。事主承認曾「斷片」，或未能攪清楚事情發生的次序，並說：「肯定佢有做過……呢啲事發生有感覺。」事主更即灑淚法庭，法官亦有休庭讓她休息。



兩名被告鄭宏昊和袁昊琛（案發時同18歲），各被控1項強姦罪。控罪指，兩人於2019年4月16日，在天水圍強姦X（案發時14歲）。

認曾斷片無記憶如何回家

女事主X在接受辯方盤問時透露，她在案發前輟學，會和朋友飲酒和食煙，當時有社工提供協助。她同意在案發前一晚飲醉至「斷片」，如何返家也沒有記憶。

辯方質疑X醉酒混淆事件

她在第一次錄影會面中只稱遭次被告強姦，辯方質疑X對事件印象模糊，X強調不肯定一些事件發生的次序，但說：「肯定佢有做過.......因為呢啲事發生有感覺。」律師問她會否因醉酒而混淆事件，透過視像系統作供的X即流下淚來，法官遂暫停審訊讓她休息片刻。

報警時說錯案發日期

辯方律師又指，X起初報案時，告知警員案發日期為4月17日，向法醫則稱在4月18日遭性侵。X同意她當時不記得事件在那一天發生，直至4月26日第一次錄影會面前，透過警員調查所得的資料，才知道她講錯日期。

曾涉襲擊案被判感化

辯方續指，在2019年有法庭程序安排X進入住宿式學校，並需在保護期內上課，惟X未有跟從該法庭命令。此外，X因歐打他人而惹上官非，於2019年底被判18個月感化。

違感化令被判入院舍

X同意，並透露不認識毆打案的女事主，只是陪友人去找她，雙方談不來便動手，她因幫朋友而犯案。辯方續指X亦涉偷手機，被判要向物主賠償4000元，X稱不記得有關事件。但她承認曾違反感化令，法庭曾發出拘捕令，她其後自首，被扣留在天水圍警署。就違反感化令一事，她最終被判入懲教院舍。

辯方指警員曾一度未能聯絡X

辯方指，負責調查強姦案的警員在第一個錄影會面後，未能聯絡X，遂在X自首後到天水圍警署找她，X當時稱不欲回應，亦不想作供。X稱不記得曾說過這番話。

案件編號：HCCC183/2021`