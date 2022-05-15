東鐵過海實測｜沙田過海坐東鐵快舊路線14分鐘　打工仔可遲啲出門

【會展站／東鐵／沙中線】東鐵過海段今日（15日）終於通車，意味沙中線項目展開逾10年終於完成。沙中線工程最大賣點，就是可以沿東鐵，一程車由新界東北地區直達港島區。

《香港01》今日就實測，比較由沙田前往金鐘，乘東鐵過海以及按舊方法在九龍塘轉市區線過海的時間分別。

按舊路線，從沙田出發需轉兩程車，先乘東鐵線到九龍塘站轉觀塘線，再於旺角站轉荃灣線，總計花約40分鐘才到金鐘，足足比乘東鐵「一程過」，直接到金鐘慢了近14分鐘。居於沙田的打工仔明天起，或可多睡「兩個字」遲10分鐘出門。



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《香港01》兩名記者，今日中午由沙田站出發到金鐘，一個直接坐東鐵過海到金鐘，另一個則沿用舊路線，於九龍塘站轉觀塘線，再到旺角站轉荃灣線，前往金鐘。

乘搭東鐵線只需坐6個站就直達金鐘，今日所見，在九龍塘站有部份轉線乘客下車後，車廂亦變得鬆動，相對較為舒適。不過，金鐘東鐵月台位於車站較深樓層，乘客需要乘長扶手電梯到金鐘站車站大堂，亦花了少許時間找路，需時約數分鐘，全程用了26.5分鐘。

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乘東鐵到金鐘花約26.5分鐘 相同時間行舊線仍在旺角站等荃灣線列車過海

不過，舊路線就複雜更多，在九龍塘站後要步行三四分鐘到觀塘線月台，並要再候車約3分鐘，抵達旺角站後要再走到對面月台，等候數分鐘才有荃灣線列車，當時已經花約25分鐘時間，若乘坐東鐵線已經即將到達金鐘。假日人潮雖較平日繁忙時間少，但觀塘線及荃灣線車廂乘客都不少。乘舊路線的記者，最後花上40分鐘才去到金鐘站大堂，比乘東鐵足足慢13.5分鐘。

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「一程過」為東鐵最明顯優勢 舊路線單計候車及轉車步行時間已花約9分鐘

其實舊路線需要多次轉線，僅計算候車及步行轉車時間已經要約9分鐘，加上舊路線全程有9個車站，比乘起東鐵線多3個站。不過，金鐘站由荃灣線月台往大堂的路線，乘客已相當熟悉，亦只需要乘搭一層扶手電梯即可到達；東鐵線月台則在金鐘站L5層，要找路到直達大堂的扶手電梯，再跨4層才可到達大堂，相信乘客需要慢慢熟習。

港鐵公布加入東鐵線過海段車站的路線圖。（東鐵線過海段網頁圖片）

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