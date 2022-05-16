樂悠咭｜65歲或以上長者6月起申請　不記名長者八達通將取消

政府今日（16日）宣布，將由今年6月1日起至明年10月底，分階段接受65歲或以上合資格香港居民申請「樂悠咭」，以繼續享用二元乘車優惠。政府指，在向65歲或以上的受惠人士發出樂悠咭後，將取消現有不記名長者八達通卡、及一般個人八達通卡享用二元乘車優惠的安排，屆時長者須用樂悠咭才可享用二元優惠，但持有效「殘疾人士身分」個人八達通卡的殘疾人士則可繼續以八達通享用二元優惠。



樂悠咭網頁

樂悠咭申請表

樂悠咭實體申請表派發地點

首批申請者為1956年出生人士 即現年66歲長者

政府於今年2月，將二元乘車優惠的合資格年齡將由65歲下調至60歲，但60至64歲必須持有專為相關計劃而設，印有相片及姓名的樂悠咭，方才享用優惠。政府今日再公布，將由今年6月1日至明年10月底，分階段接受65歲或以上合資格香港居民申請樂悠咭，以繼續享用乘車優惠。

按政府提供的時間表，首批申請人士為1956年出生、即現年66歲的人士，可於本年6月申請樂悠咭，而最後一批申請人為1938年或以前出生人士，可於明年9月1日至10月底申請。

政府：將取消現有不記名長者八達通

政府續提到，在向65歲或以上的受惠人士發出樂悠咭後，將取消現有不記名長者八達通卡、及一般個人八達通卡享用二元乘車優惠的安排，屆時60歲以上的長者須用樂悠咭才可享用二元優惠。當局提到，會視乎申領情況的進度，日後再另行公布有關安排的生效日期。

至於現時持有有效「殘疾人士身分」個人八達通卡的殘疾人士，則無需申請樂悠咭，可繼續用其個人八達通卡享用二元優惠。

可經手機應用程式申請 或郵寄實體表格

政府指，申請人可按時間表列明的時間，透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，向八達通卡公司遞交申請。而政府會資助首次申請樂悠咭的20元行政費用，所以申請人無需繳付任何申請費用。但在首次使用樂悠咭前，持有人須在增值多於50元，其中50元為八達通公司的可退還按金。

申請人無需繳付任何申請費用。（樂悠咭網頁截圖）

相關申請表格可於網上下載，或在6月1日起，在超過540個派發地點，包括97個港鐵客務中心、20個民政事務處民政諮詢中心、4個運輸署牌照事務處等地點領取。而八達通公司亦已增設服務專線（31471388）解答長者及其照顧者的查詢。

完成申請四周內收樂悠咭 有手機短訊通知

八達通公司收到申請後，會將申請參考編號以手機短訊發送予申請人，並在四星期內，將樂悠咭郵寄至申請人填報的地址，同時亦會以手機短訊通知申請人。如申請人在收到有關短訊後10日或在完成申請後四星期仍未收到樂悠咭，可致電服務熱線與職員聯絡。

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羅致光：樂悠咭未來或帶來更多方便

勞福局局長羅致光表示，相信每個人為領取一些優惠而要作一些申請，「應該不是一件很麻煩的事」，續指當制度有優化或調整時，都有機會令有關人士要抽時間申請證件。他又提到，若申請過程太方便，如現時的長者八達通，很容易會帶來濫用的情況，最近亦有案例是年青人用長者八達通乘車，認為申請樂悠咭只是有少許不便，但相信不會製造太大困難。

他續指，樂悠咭將來或可帶來更多方便，因為現時65歲以上長者想使用部份商鋪優惠，要先申請長者咭，現時已計劃當樂悠咭識認所有年長人士後可「一卡通行」。他認為，如同65歲以上人士想享用優惠，過往要申請長者咭，「（樂悠咭）都係差唔多嘅一樣嘢。」