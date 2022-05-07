樂悠咭｜申請單張曝光　6.1起開始換咭　長者八達通停用未有期

現時只要持有長者八達通，就可以享有二元乘車優惠，濫用問題一直備受關注，數字數字顯示長者八達通卡數量比長者人數多約兩倍，政府早前透露2024年起會要求65歲或以上長者要持有記名的樂悠咭才能享有優惠。65歲或以上長者換咭時間表近日在網上曝光，政府宣傳單張顯示，最早今年6月1日起1956年出生長者可以申請，預計換領在明年10月31日完成。不過，就何時必須使用樂悠咭才能享有優惠，則指要視乎申請情況另行公布。



勞福局去年公布兩元乘車優惠計劃的全面檢討報告，透露在2024年起，65歲長者需要使用登記八達通才可繼續享有乘車優惠。60歲或以上人士於今年2月27日起，已開始使用需要登記個人資料的「樂悠咭」，以享有二元乘車優惠。

政府一直未有公布65歲或以上長者申請樂悠咭的安排，不過網上率先有人拍攝有關資訊的單張，顯示政府將於6月1日起，先由66歲長者開始，每月為一個年份的長者申領樂悠咭，預計2023年10月31日完成。

網上傳出65歲或以上長者申請樂悠咭安排的單張，1956年出生的長者在6月1日開始可申請。（網上圖片）

不過單張列明，政府會視乎申請情況，另行公布取消長者八達通及以個人八達通享用二元乘車優惠的日期，換言之，65歲或以上長者暫時仍然可以使用長者八達通以二元乘車。

購買長者八達通無需記名，檢討報告亦有指出，濫用風險高。勞福局早前有文件顯示，2019年有360萬張不記名長者八達通，及約40萬張由65歲或以上長者持有的個人八達通，比同年全港只有132萬名65歲或以上長者的數量多出約兩倍。