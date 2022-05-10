花園街街市檔新鮮牛肉含防腐劑二氧化硫　過敏者食後或氣喘

食物環境衞生署食物安全中心今日（10日）公布，從花園街街市一檔戶抽取新鮮牛肉樣本進行化驗，結果顯示樣本含百萬分之三千三百四十四的防腐劑二氧化硫，惟該防腐劑不可在新鮮肉類中使用。當局指已知會涉事檔戶有關違規事項，並會繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。



食安中心又表示，二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。



肉類添加二氧化硫屬違法 最高可判監禁六個月

食物安全中心指，透過恆常食物監測計劃，從旺角花園街街市一樓M5號舖抽取該新鮮牛肉樣本進行化驗，結果顯示，樣本含百萬分之三千三百四十四的二氧化硫。當局強調，根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。

食安中心又稱，二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，但根據法例不得用於新鮮或冰鮮肉類。不過，個別販商為使肉類色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。

食安中心提醒業界必須遵守法例規定，不可售賣摻雜二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類。市民則應向可靠的街市檔戶或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類。