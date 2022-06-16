北角車禍死因｜律政司要求再押後裁決獲准　官下令9月交代進度

2018年尾，有校巴在北角疑因未有拉好手掣，車身向前衝，肇事司機吳耀宗欲以身擋車但遭捲入車底重創，終釀成五死慘劇。律政司早前申請押後裁決，以待查看有否其他法庭程序跟進。案件今（16日）再訊，律政司援引死因裁判官條例36（1）條，申請再將研訊押後續作調查，獲死因裁判官何俊堯批准，但要求律政司須於9月16日前向家屬及死因庭匯報進度。



5死者分別為：印尼華僑YIP WILLY（89歲）、楊文根（77歲）、何玉珍（80歲，女）、梁洪（83歲）、陳瑞意（70歲，女）。涉案車禍發生於2018年12月10日接近下午2時，肇事司機駕駛一輛車牌為HG365的輕型小巴，在北角長熙街、熙和街及英皇道發生交通意外。當時5名死者均因碰巧閒逛或路經該處，結果一同遇上意外身亡，其中何當場死亡，Yip 留院1個月後離世 ，餘下3人則送院後同日不治。

案件編號：CCDI-1068/2018、CCDI-1076/2018、CCDI-1078/2018、CCDI-102/2019、CCDI-273/2019