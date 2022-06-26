確診大廈｜增1105幢　黎明天王豪宅St. Andrew's Place屋苑有患者

本港今日（26日）新增1,917宗新冠病毒確診個案，連續12日破千宗，最新的確診大廈名單則新增1,105幢大廈有居民確診而入榜，較昨日438幢多出逾倍。元朗區總共有108幢大廈上榜，為各區之首，其次是沙田區及屯門區，分別錄得102及81幢大廈。



上榜大廈有懷疑與BA.2.12.1變異病毒個案有關，包括筲箕灣東旭苑東麗閣及東涌映灣園悅濤軒11座。另外，有多幢豪宅洋房上榜，包括「天王」黎明以4,800萬元購入的上水St. Andrew's Place洋房屋苑．但未有列出哪一座；成交價逾2億元的西半山洋房Pokfulam Peak、豪宅畢架山一號19座等。



▼6月22日 部份確診大廈▼



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元朗Yoho系多幢有居民染疫 沙田第一城再多7幢大廈上榜

確診大廈名單今日新增1,105幢大廈上榜。十八區中，新界區佔最多確診大廈，其中元朗成新增大廈最多的區份，合共有108幢，當中包括不少私人住宅，包括Grand Yoho 3座、Park Yoho Napoli 23B座、27A座、Yoho Town 8座、錦綉花園D段第一街、M段第四街及河北第十街等。

沙田區亦有102幢大廈上榜，繼昨日上榜的沙田第一城26座、35座、37座及43座，今日沙田第一城再有7幢大廈上榜，包括2座、22座、39座、42座、44座、51座及52座。此外，屯門區有81幢大廈，包括瓏門3座及6座、新屯門中心3座及4座、卓爾居6座等。

天王黎明2007年以4,800萬元購入一個上水豪宅St. Andrew's Place洋房單位。（MV截圖）

西半山億元洋房Pokfulam Peak有居民確診

上榜大廈不乏豪宅洋房，其中天王黎明於2007年以4,800萬元購入其中一幢洋房作自用、而有「天王豪宅」之稱的St. Andrew's Place上榜，但衞生署未有註明哪一座，以免洩漏患者資料。

中西區有最多豪宅上榜，包括成交價逾2億元的西半山洋房Pokfulam Peak；其他上榜大廈有星鑽、服務式住宅本舍、何文田 One Homantin 2座、土瓜灣傲雲峰5座、畢架山一號19座等。

▼6月22日確診大廈全名單▼



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東涌映灣園四幢有新患者 悅濤軒患者感染BA.2.12.1

懷疑出現BA.2.12.1個案的大廈亦有上榜，包括涉及富泰護理安老院群組的筲箕灣東旭苑東麗閣，及無源頭個案的映灣園悅濤軒11座，另外同屋苑的映濤軒7座、8座、聽濤軒15座亦有上榜。

酒店方面，一共有9間酒店上榜，其中僅旺角便佔6間，分別為君怡酒店、彩鴻酒店、港威酒店 、香港旺角帝盛酒店 、香港旺角智選假日酒店及香港旺角維景酒店，其餘酒店為港島海逸君綽酒店、君立酒店及悅品天秀酒店．元朗。

政府宿舍方面，有10間宿舍上榜，包括柴灣已婚警察宿舍2座 、觀塘紀律部隊宿舍1座 、消防處將軍澳員佐級人員宿舍1座 、魷魚灣海關人員宿舍等。另有一間大學宿舍上榜，香港大學賽馬會第2舍堂村李兆基堂被納入確診大廈名單。