書展2021︱編輯一人一本嚴選書展好書　上通歷史、下達文學

來到書展,又再感受到書海芸芸,嘆人生短促,應該如何選擇。【藝文】一眾編輯秉承弱水三千只取一瓢的精神,每人(私心)推介一本在書展上遇到的心水書,我們買了之後一定會讀完的,一定啊。

《香港粵語語法的研究 (增訂版)》——學術

操流利粵語的大家,學習粵語時應該也不是由文法入手,就算中學學過「主謂賓定狀補」,也沒什麼機會用到,也沒與日常會話連結。

因此,與其說這本書是用來學習粵語,不如說是用粵語作例子來學習語法學,或者理解語法學是如何分析一種話言。

例如「先」字。「我食飯先」及「我先吃飯」意思一樣,前者粵語口語,後者為書面語。那麼,這個「先」字,究竟是後置的副詞?還是補語?還是像作者般把它歸入助詞?

聽不明白?因為大家對句子結構本來就很陌生,看完書的分析就很易理解了。

有點瑣碎?對日常生活可能是,但學術研究就是這樣呀。如果想了解多一點語法知識,不妨看看此書。

《香港粵語語法的研究 (增訂版)》

作者|張洪年

出版|香港中文大學出版社(書展攤位 Hall 1D - B16)



《帝國夾縫中的香港:華人精英與英國殖民者》——歷史

《帝國夾縫中的香港:華人精英與英國殖民者》(《Edge of Empires Chinese Elites and British Colonials in Hong Kong》)是由早年出版《香港簡史》的香港大學歷史系教授高馬可最新中文翻譯著作,原英文版於2005年由哈佛大學出版社出版,今年由香港大學出版社推出中文版。

高馬可認為自鴉片戰爭後一個世紀,香港的殖民地性質孕育了一批本地華裔商業精英。及至十九世紀末,殖民地政府視華裔商人為盟友,以發展香港為商業中心。兩者所以能連結起來,正因為他們都相信中國商機處處。華裔領袖和港英當局在共同關注的問題上均有合作,例如資本主義擴張,以及為陷入困境的中國提供政治和經濟方面的籌謀獻策等。

這些華裔精英也在這殖民地架構中找到生意和商業上的機遇。他們利用香港的戰略地位把自己塑造成與內地商人不同的一個獨特社群。國族主義在香港帶有其本地特色。同時,通過為英國籌措軍費、接待訪港的英國皇室成員、出席大英帝國的貿易展覽,華裔精英有助香港成為大英帝國中活躍的一員。

這本經典香港史研究關注幾代華裔精英的作用,在殖民環境下理解華人行動,決策及認同,討論華人商業為何成功,社區動員能力及社會管治能力,指出香港華人在兩個帝國邊緣中生長出的香港人身份認同。

《帝國夾縫中的香港:華人精英與英國殖民者》(Edge of Empires:Chinese Elites and British Colonials in Hong Kong)

作者|高馬可(John M. Carroll)

譯者|林立偉

出版|香港大學出版社(書展攤位 Hall 1D - B32)



《不白之冤 WHITE LIES》——小說

福爾摩斯是偵探小說中的永恆經典,電視劇與電影作品對它不斷作詮釋,當中最受歡迎應該算是甘巴貝治主演的當代版本《新世紀福爾摩斯》。誠然,在閱讀經典以外,推理小說的寫作應該與時並進:世界每有新的事物誕生,就可能有新的犯案手法出現。

現居加拿大的文善,是香港的代表推理作家之一。文善憑自己的專業知識,以商業與金融結合推理,寫出讓人說服的金融犯罪世界觀,她亦特別擅長將最新、甚至尚未實現的資訊科技應用到推理的佈局與設計。

《逆向誘拐》是文善的代表作品之一,在精彩的破格橋段之外,故事探索了社交媒體與虛擬貨幣帶來的可能性與隱患,同時亦側面批判以美國為首的金融界,如何為了一己私利而繼續瘋狂的投機心態。此書榮獲華文推理小說界最重要的獎項「島田莊司推理小說獎」第三屆首獎,現已翻譯為日文與韓文版,亦在香港改篇為同名電影。

文善的最新作品《不白之冤 WHITE LIES》,從移民、網絡媒體到 YouTuber 等議題出發,描寫一樁離奇冤案。新書除得到本地推理作家陳浩基、莫理斯、譚劍與 Mr. Pizza 聯合推薦,亦已率先獲得讀者好評。不論你是否推理小說迷,都絕對值得支持這部本地作品。

《不白之冤 WHITE LIES》

作者|文善

出版|格子盒作室(書展攤位 Hall 1C - D36)



