書展2021︱盡數名家大作滄海遺珠　書展中被忽略的「滄海平書」

在書展不時見人帶備小型拖喼同行，這件裝備機動性與功能性並重，對於大量搜購圖書可說非常適合。面對一年一次書籍劈價的機會，我們或者暫時先放下家中書櫃空間的枷鎖，實行買了再說。那麼今年書展的滄海遺珠之中，又有什麼「滄海平書」呢？

書展2021︱編輯一人一本嚴選書展好書 上通歷史、下達文學

城邦書店（書展攤位 Hall 1D - A02）

城邦書店出售台灣各間出版社的書，今年設有特大的特價區，每本只售10至50元，當中就找到不少遺珠。

《九個故事》，$20



2019年是《麥田捕手》（The Catcher in the Rye）作者沙林傑（J.D.Salinger）百年誕辰紀念，台灣先後出版相關作品，包括重量級的傳記《永遠的麥田捕手沙林傑》，以及他的代表作重譯本，我們在特價區中就發現這本新版《九個故事》（Nine Stories）。

書中〈笑臉人〉一篇，與《麥田捕手》充滿控訴的經典對白「I thought what I'd do was, I'd pretend I was one of those deaf-mutes.」，就曾經被電視動畫版《攻殼機動隊 Stand Alone Complex》系列引用，這標誌亦不時在網絡迷因或改圖中會出現，不知大家有否看過？

《偵探研究》，$20



另外讓人驚喜的是找到詹宏志近年的作品《偵探研究》。這位城邦文化創辦人兼台灣著名媒體人，另一身份是資深的推理小說迷。在《綠光往事》分享自己與書店的段段經歷時，就曾自己在外國書店訂購偵探小說的往事。幾年後，詹宏志終於將自己對這類型文學的心得寫成《偵探研究》，書中的他對一部部的推理經典如數家珍。

其他城邦特價好書：

香港中文大學出版社（書展攤位 Hall 1D - B16）

從城邦書店離開，附近就是大學出版社專區，首間就是香港中文大學出版社。在特價區之餘，其他書架上亦不時看到有書貼上特價標籤。

《200年日本史：德川以來的近代化進程（增訂版）》，$80



本書英文的原版，曾是中文大學歷史系之中的近代日本史課程指定教科書。本書從江戶時代開始，經過明治、大正下來論到昭和，最新增訂版更寫到「3.11」核災。本書寫作簡明、清晰，在政治史以外，亦從經濟、文化與社會的多面向切入，講述日本如何走過這二百年。

《黑暗的閘門：中國左翼文學運動研究》，$100（精裝）／$70（平裝）



夏濟安是中國文學史的一代泰斗，他以英文書寫的《黑暗的閘門》，已成為中國左翼文學研究領域的傑作，當中論到如瞿秋白與魯迅等左派文學家，兼論當時的政治形勢與文學活動之間的關係。中文大學出版社這本是英文版原版的重譯本，對中國文學史感興趣的讀者可以留意。

香港城市大學出版社（書展攤位 Hall 1D - B26）

「認識亞洲系列」，各$35



再走幾步來到城大出版社，它很細心地幾乎為每本特價書貼上原價與特價的價錢牌。攤位特別設有一個書架，陳列一套「認識亞洲系列」，當中除了我們較熟悉的《日本》與《南韓》，亦有《伊朗》、《東埔寨》、《北韓》等，若想對這些亞洲國家有整體的認識，在看旅遊書之外，可以選購這系列平易近人的學術作品。

三聯書店（書展攤位 Hall 1E - B04、B16）

回到 HALL 1E 宏偉的三聯書店大屋，它的特價模式多數是「買得愈多，折扣愈多」，但亦有個別的書獨立標上明碼實價或「半價」，其中找到兩本關於香港行業故事的書。

《我不是師傅》，$30



除了新年或是店舖開張大吉的時候，我們似乎很少會看到「舞龍舞獅」，更難談對舞獅有更深的認識。作為熱愛武術與舞獅，更是國際龍獅總會的認可教練及裁判，由他第一身的經驗教我們認識這門傳統中國技藝，以及道來為何他總說「我不是師傅」。

《香港玩具人——林亮》，$64（半價後）



在香港故事之中，曾經蓬勃的製造業絕對是重要的歷史一頁，當中香港出品的優質玩具更是世界知名。本書是有「香港玩具業的開山祖師」之稱的林亮先生傳記，他的往事對於我們可能是一個嶄新的視角，回顧金融業興起前的香港，如何走過興衰旺淡。

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