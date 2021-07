書展2021︱盡數名家大作滄海遺珠　書展中被忽略的「滄海平書」

在書展不時見人帶備小型拖喼同行,這件裝備機動性與功能性並重,對於大量搜購圖書可說非常適合。面對一年一次書籍劈價的機會,我們或者暫時先放下家中書櫃空間的枷鎖,實行買了再說。那麼今年書展的滄海遺珠之中,又有什麼「滄海平書」呢?

書展2021︱編輯一人一本嚴選書展好書 上通歷史、下達文學

城邦書店(書展攤位 Hall 1D - A02)

城邦書店出售台灣各間出版社的書,今年設有特大的特價區,每本只售10至50元,當中就找到不少遺珠。

《九個故事》,$20



2019年是《麥田捕手》(The Catcher in the Rye)作者沙林傑(J.D.Salinger)百年誕辰紀念,台灣先後出版相關作品,包括重量級的傳記《永遠的麥田捕手沙林傑》,以及他的代表作重譯本,我們在特價區中就發現這本新版《九個故事》(Nine Stories)。

書中〈笑臉人〉一篇,與《麥田捕手》充滿控訴的經典對白「I thought what I'd do was, I'd pretend I was one of those deaf-mutes.」,就曾經被電視動畫版《攻殼機動隊 Stand Alone Complex》系列引用,這標誌亦不時在網絡迷因或改圖中會出現,不知大家有否看過?

《偵探研究》,$20



另外讓人驚喜的是找到詹宏志近年的作品《偵探研究》。這位城邦文化創辦人兼台灣著名媒體人,另一身份是資深的推理小說迷。在《綠光往事》分享自己與書店的段段經歷時,就曾自己在外國書店訂購偵探小說的往事。幾年後,詹宏志終於將自己對這類型文學的心得寫成《偵探研究》,書中的他對一部部的推理經典如數家珍。

其他城邦特價好書:

香港中文大學出版社(書展攤位 Hall 1D - B16)

從城邦書店離開,附近就是大學出版社專區,首間就是香港中文大學出版社。在特價區之餘,其他書架上亦不時看到有書貼上特價標籤。

《200年日本史:德川以來的近代化進程(增訂版)》,$80



本書英文的原版,曾是中文大學歷史系之中的近代日本史課程指定教科書。本書從江戶時代開始,經過明治、大正下來論到昭和,最新增訂版更寫到「3.11」核災。本書寫作簡明、清晰,在政治史以外,亦從經濟、文化與社會的多面向切入,講述日本如何走過這二百年。

《黑暗的閘門:中國左翼文學運動研究》,$100(精裝)/$70(平裝)



夏濟安是中國文學史的一代泰斗,他以英文書寫的《黑暗的閘門》,已成為中國左翼文學研究領域的傑作,當中論到如瞿秋白與魯迅等左派文學家,兼論當時的政治形勢與文學活動之間的關係。中文大學出版社這本是英文版原版的重譯本,對中國文學史感興趣的讀者可以留意。

香港城市大學出版社(書展攤位 Hall 1D - B26)

「認識亞洲系列」,各$35



再走幾步來到城大出版社,它很細心地幾乎為每本特價書貼上原價與特價的價錢牌。攤位特別設有一個書架,陳列一套「認識亞洲系列」,當中除了我們較熟悉的《日本》與《南韓》,亦有《伊朗》、《東埔寨》、《北韓》等,若想對這些亞洲國家有整體的認識,在看旅遊書之外,可以選購這系列平易近人的學術作品。

三聯書店(書展攤位 Hall 1E - B04、B16)

回到 HALL 1E 宏偉的三聯書店大屋,它的特價模式多數是「買得愈多,折扣愈多」,但亦有個別的書獨立標上明碼實價或「半價」,其中找到兩本關於香港行業故事的書。

《我不是師傅》,$30



除了新年或是店舖開張大吉的時候,我們似乎很少會看到「舞龍舞獅」,更難談對舞獅有更深的認識。作為熱愛武術與舞獅,更是國際龍獅總會的認可教練及裁判,由他第一身的經驗教我們認識這門傳統中國技藝,以及道來為何他總說「我不是師傅」。

《香港玩具人——林亮》,$64(半價後)



在香港故事之中,曾經蓬勃的製造業絕對是重要的歷史一頁,當中香港出品的優質玩具更是世界知名。本書是有「香港玩具業的開山祖師」之稱的林亮先生傳記,他的往事對於我們可能是一個嶄新的視角,回顧金融業興起前的香港,如何走過興衰旺淡。

