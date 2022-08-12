上水飛磚衝突　2少年暴動罪成囚5年半　官指清路障市民是無名英雄

反修例運動示威者，在2019年11月13日發起，「黎明行動」，多區出現堵路的同時，上水更出現黑衣人與清理路障市的街頭衝突，七旬清潔工羅長清疑欲近距離拍攝部份人士的打鬥時，頭部中磚身亡。兩名有份參與衝突，卻非向羅擲磚的少年，早前被陪審團裁定誤殺及傷人罪不成立，但暴動罪成，案件今(12日)在高等法院判刑，法官判兩人各入獄5年半，又形容清路障的市民是無名英雄，是香港精神。



兩名被告：劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），他們原被控謀殺、有意圖傷人及暴動3項罪名，指他們在2019年11月14日謀殺羅長清(70歲)，以及於同月13日與其他人在上水北區大會堂外意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。審訊中段，法官認為證據不足改控二人誤殺，但經陪審團商議後，只裁定兩人暴動罪成。

網上流傳片段當日衝突情況。(詳看下圖)

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辯方求情時指，本案暴動不涉使用汽油彈，沒有縱火情節，但事主羅長清不幸地被飛磚掟中。辯方又指次被告對他所作的行為感後悔，就此致歉。

被告商議帶備鎚子有一定程度預謀

法官判刑時，本案案情嚴重。兩名被告響應網上呼籲，並在案發前商議帶備鎚子，有一定程度預謀。同時，有市民無私地清路障，遭黑衣人阻止，其後更爆發衝突，終引致悲劇後果。身處現場的羅被掟中，他倒地後電話仍在拍攝，案中傷者X則被襲。

被告年輕欠指引 未預視嚴重後果

法官續指，現時香港是透過前人的血汗淚水所建成，破壞此城市絶非好事，亦令它無法繼續可前。本案兩被告案發時年輕，欠成年人指引，未能預視此極為嚴重的後果。但接納他們現已感後悔考慮本案暴動時間不長，涉及範圍不大等因素，最終決定判兩被告監禁5年半。

清路障市民非為個人利益行為勇敢

在判刑後，法官形容清路障的市民是無名英雄，非為個人利益，行為勇敢，是香港的精神。又讚賞，警方在案中花費大量時間調查案件，因此可被稱亞洲最佳、甚至全球最佳的執法部門之一。

因應兩被告已還柙約兩年，兩被告最快可於明年底出獄。

證物中有一塊在現場檢獲磚塊，可見其中一隻角已崩。(朱棨新攝)

黑衣人與清理路障的人起衝突

案情指，羅及事主X當日均有在衝突現場，其中X更是在清晨已曾在上水區協助清理路障，亦曾遇過穿黑衣的人。X當日早上11時許，再與他人清路障時，有蒙面男子出現並勸阻他們，他指首被告亦在場，並嘗試阻止X收拾磚塊。其他清路障的市民其後和該批穿黑衣的人發生衝突，雙方均有向對方掟磚。

羅舉機拍攝時頭部中磚倒地

X認他亦曾拿起長鐵通，卻被磚擊中左眼，並遭多人襲擊。原本站在一旁的羅長清，則拿著手機欲拍攝情況，期間卻被磚頭掟中頭部倒地，送院搶救時已昏迷，並轉至沙田威爾斯醫院，翌日因腦幹出血不治，死因為頭部受創。

羅倒地後拍到的影象見磚塊不斷在上空飛過。(詳看下圖)

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兩被告曾與一名阿伯爭鬥

兩名被告於同年12月被捕，首被告在警誡下稱：「我在現場，有示威，我無掟死人同打人，我被人打啫。」次被告則稱：「我好後悔，我無殺人，我嗰日剩係同劉子龍（首被告）打個阿伯。」次被告亦有稱衝突時曾拿起一把鋸，打算嚇退清路障的人，但無意傷害他們，但見一名阿伯持鐵通打中一名黑衣人的手，他遂揮鋸，並打中「阿伯」的大腿。控方在審訊時亦承認，未有證據顯示，掟中羅的磚塊是由兩名被告掟出的。

案件編號：HCCC322/2020

事件發生後警方曾懸紅80萬元緝兇。(詳看下圖)