飛磚殺人｜被控謀殺轉誤殺至脫罪　能否證兩被告能預視結果成關鍵

七旬清潔工羅長清在示威者和清路障市民衝突期間，被磚頭掟中身亡，兩名被告今(12日)被裁定誤殺罪不成立。兩人原本被控謀殺罪名，直至控方在高等法院舉證完畢，根據庭上證供，控方接納未有證據顯示兩名被告是向羅擲磚的人，主審法官杜麗冰質疑證據只足以控告他們謀殺，箇中關鍵，在於是否有證據證明，當時分別只有17及16歲的被告，能預視羅將會被殺。杜官聽取控辯雙方陳詞後，認為未有相關證據，更指當日由那一方先掟磚，並非本案關鍵，最後裁定謀殺罪表證不成立。



法官昨在指引時，特別提醒陪審團誤殺罪有多項元素，包括兩被告和他人的行為是否導致羅的死亡，而該行為是否故意、非法和危險，例如一個合理的人會認為，該行為會對他人構成一定程度受傷的風險。陪審團最終裁定兩名被告誤殺羅的罪名不成立。



兩名被告：劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），原被控於2019年11月14日，在上水北區大會堂外謀殺男子羅長清(70歲)，當時二人分別17及16歲。兩人於2020年4月22日被警方落案控以謀殺等罪名，直至案件今年6月在高等法院開審途中，才改控誤殺。

網上流傳片段顯示羅遇襲情況。(詳看下圖)

+ 13

未有證據指首被告傷及羅及另一事主

辯方在控方舉證完畢後，曾向法庭陳詞，指出控方證據不足以裁定兩名被告謀殺罪，其中首被告的代表大律師指，控方以共同犯罪原則為指控兩被告的基礎，但未有證據顯示首被告的行為傷及羅和案中受傷的61歲男事主X，認為控方未能證明首被告的意圖。

次被告曾表示無意傷害任何人

代表次被告的大律師則指，未有證據顯示次被告可預視事件中會有人死亡。次被告在與警員的錄影會面中，更曾稱無意傷害任何人。而案中受傷的男事主X，其傷勢亦不嚴重，他入院後甚至沒有接受治療。

控方卻反駁稱，案發時黑衣人共同行動。他們一度被趕離現場，之後折返，他們有不同角色，有人掟磚，有人襲擊X，屬共同犯罪。

主要證人供詞。(詳看下圖)

+ 11

未有證據顯示二人殺人或有這意圖

惟杜官指羅是被磚掟中頭部，倒地時後腦著地，頭部創傷為他的死因。案中沒有證據顯示首被告曾向羅掟磚，次被告則涉用鋸傷及X，杜官她未見有什麼證據可指控兩名被告有殺人，或對他人成嚴重傷害的意圖，或可預視到這樣的後果。

那一方先掟磚非關鍵

控方即回應稱，磚塊屬可致命的武器，掟中他人可構成嚴重傷害，兩被告參與衝突時，應可預料或有人因此受嚴重傷害。杜官再追問有甚麼證據可證明兩名被告可預視這結果，又指當時清理的市民亦有掟磚，那一方先掟磚反而非關鍵，她認為難以恰當地引導陪審團，指兩名被告是可預視有人會被殺，認為本案似乎只是誤殺。

兩被告或未預視羅會死

杜官退庭考慮後，認為兩名被告或和他人協議堵路，並預期會遇到反抗，事情發展是，羅在衝突途中被磚頭掟中，之後更傷重死亡。法官指出，案中重點在於兩被告是否能預視這樣的結果，她認為根據庭上的證據，在恰當指引陪審團的情況下，不能裁定被告謀殺罪成。但被告疑在事前討論過帶備錘子，而X當日除了被人用磚擊中，亦曾遭人用鋸刀襲擊，卻顯示出襲擊者有傷人意圖。故裁定被告的謀殺罪表證不成立，但改控誤殺罪，但傷人罪則維持不變。

死者羅長清手機拍到現場氣氛十分激烈。(詳看下圖)

+ 7

審訊一度幾乎要解散陪審團

此外，審訊中途曾陪審團是否需解散的疑雲。控方向陪審團剛播放與次被告的第二個錄影會面時，法官指該會面和謄文中稍後部份，暗示次被告曾在另一案被捕。法官擔心陪審團已看到謄本中該些部份並作猜測，會對被告的印象造成影響。但控方和次被告的代表律師商討後，認為毋須解散陪審團，只是從謄本中刪了涉及次被告曾涉另案被捕的字句，及把該部份的供詞以「消音」方式處理。

次被告涉另外已獲判罪名不成立

據悉，次被告在另一案中，涉和另外四人於2019年12月在上水管有藏鐵釘膠管剪刀等工具，他在該案被裁定罪名不成立，其餘4名被告則罪成。其中兩名男學生被判入更生中心，另外兩名被告則分別判囚8和6個月。