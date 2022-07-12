飛磚殺人｜清潔工頭部中磚亡　兩少年誤殺等罪不成立　僅暴動罪成

反修例運動期間，有示威者發起在2019年11月13日進行「黎明行動」，多區早上有穿黑衣人士聚集，並在路上放置路障，亦有市民自發清理，其中在上水一處，有黑衣人與清理的人士發生衝突，並互相掟磚，一名70歲清潔工人疑嘗試拍下情況時頭部中磚，送院證實腦幹出血，翌日不治。警方事後檢控兩名曾參與當日衝突的黑衣少年謀殺及暴動等罪，審訊中途，法官以證據不足為由，把檢控兩人的謀殺罪改為誤殺罪。陪審團今(12日)退庭商議約7小時，一致裁定兩少年誤殺罪不成立，另兩人所涉傷人罪則以大比數裁定罪名不成立，暴動則以大比數裁定罪成。法官把案押後至7月22日判刑。



次被告得悉脫暴動及傷人罪後仰頭望天

兩名被告聽取裁決時均表現冷靜，得悉誤殺及有意圖傷人罪脫後，次被告陳彥廷猛鬆了一口氣，隨後仰頭望天，聽到暴動罪成時則大力點頭並取出紙巾拭淚；至於首被告劉子龍在得知傷人罪脫後亦默默點頭。

兩名被告：劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），他們原被控謀殺、有意圖傷人及暴動3項罪名，指他們在2019年11月14日謀殺羅長清(70歲)，以及於同月13日與其他人在上水北區大會堂外意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。惟案中證據不足以支持謀殺罪，該罪改為誤殺罪。

陪審團裁決：

誤殺罪﹕一致裁定兩名被告罪名不成立

傷人罪：首被告6:1，次被告5:2裁定罪名不成立

暴動罪：首被告5:2，次被告6:1裁定罪名成立

主要證人供詞。(詳看下圖)

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事主X清早已見黑衣人聚集

庭上證供透露，曾參與清理路障的男事主X稱，當日清早途經上水新運路發現路上有雜物，便和他人一同清理。期間見到兩名黑衣男子，其中一人拍攝清路障的市民，X期後在附近天橋重遇兩人，曾尾隨他們。

兩方人起衝突互有掟磚

X在同日早上11時許外，又見有市民在上水清理路障，但有黑衣人嘗試阻止，雙方發生衝突，黑衣人當時人數較少，曾一度離開，其後折返並有更多人手後，向清理的人掟磚，雙方互有還擊。X認曾拾起長鐵通圖阻止不果，左眼被磚擊中之餘，更遭多人襲擊，另一名當時有份清理的女子柯明玉則稱，因黑衣人向他們掟磚，她「本能反應」下亦有掟磚還擊。

網上流傳片段顯示羅遇襲情況。(詳看下圖)

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羅拍攝途中頭部中磚

現場片段所見，清潔工人羅長清亦在現場，他嘗試用電話拍攝現場情況，羅被磚頭掟中倒地。休班消防員鄧志偉供稱，他當日原本有幫助清理，後見兩方人衝突，便走到一旁暫避，期間見羅倒地，便即上前把羅抬至路邊，並叫現場人士停手。

羅因腦幹出血翌日不治

羅被送至北區醫院搶救，當時已昏迷和左眼腫脹，經檢驗後證實右邊腦膜下出血，同日被轉送沙田威爾斯醫院，發現他腦幹出血，翌日宣告不治，死因為頭部受創。另外，男事主X亦有多處傷勢，包括左眼流血，視網膜撕裂等。

死者羅長清手機拍到當時的情形。(詳看下圖)

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兩被告被捕均否認殺人

警方於同年12月13日拘捕兩名被告，兩人當時分別17及16歲，首被告警誡下稱：「我唔知發生乜野事。」和說：「我在現場，有示威，我無掟死人同打人，我被人打啫。」次被告則在警誡下稱：「我好後悔，我無殺人，我果日剩係同劉子龍（首被告）打個阿伯。」

次被告稱曾向阿伯揮鋸

次被告亦透露，他為響應「黎明行動」，於13日清晨4時許外出，在馬路上放雜物。同日稍後，他們與清理的市民用掟磚塊，他曾拾起一把鋸，打算嚇退對方的人，並無意傷害他們，惟一名「阿伯」手持連路牌的鐵通，打中一名黑衣人的手，他遂向「阿伯」揮鋸，並打中「阿伯」的大腿。

次被告曾與兄長討論衝突當日的事

警方又從次被告的手提電話，擷取得他和兄長在衝突事件後交換的語音訊息，其兄長謂：「今日你哋劈嗰個阿伯呢，後尾話生存渺茫，應該無得救。」次被告則回應說：「佢咩事生存渺茫？」兄長續稱「今日你咪斬咗個阿伯呢，佢呀，好似生存渺茫。」

控方認為兩被告須就羅的死負刑責

兩名被告原被控謀殺，但控方舉證完畢後，控辯雙方律師在無陪審團情況下作法律爭辯，法官最後認為證據不足，裁定謀殺罪表證不成立，改控兩被告誤殺罪名。

兩被告均非向羅掟磚的人

控方指，兩被告均有與其他黑衣人參與當日的衝突，雖然擊中羅的磚塊非他們兩人投擲，但在共同犯案原則下，認為兩人均要承擔誤殺的罪名。

辯方指次被告患焦慮症

辯方則指，次被告患有焦慮症，被捕時受警員威嚇，警員又拒讓他服藥，他的精神料醫生黃宗顯亦有作供，並指次被告被調查時受抑鬱症和驚恐症等影響，質疑他在錄影會面說話的準確性。

案件編號：HCCC322/2020