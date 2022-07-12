飛磚殺人(有片)｜死者最後記錄：磚頭橫飛粗口不斷　藍天下滿戾氣

2019年因反對逃犯條例的爭議，引發連月示威，後更發展成衝突，至同年11月氣氛變得白熱化，愛穿黑衣的示威者，不時發起「黎明行動」，清晨起在多區堵路，亦有市民自發清理路障。本案背景正是如此，兩批分別堵路及清理的人士在上水街頭相遇，初則口角，繼而動武，70歲清潔工羅長清疑想用手機近距離拍下情景，卻頭部中磚，倒地死亡，兩名被告今(12日)被裁定誤殺罪不成立。根據《香港01》取得羅當時拍到的部份影片，他被擊中時其手機也隨之墮地，雖然只拍一片天空，仍可見磚頭橫飛交雜住不斷的粗口聲，可感受到當時氣氛非常激烈。



28秒影片段記下現實情況

控方在審訊時，曾在庭上播放多段不同人士當日在不同角度拍到的現場片段，包括死者羅長清手機上的片段。《香港01》取得羅當時拍到的部份影片，片段長約28秒，開始時只拍到疑似是羅穿著的深色外套，其後相信是其手機隨著羅倒地也落在地上，期間有遜間中拍到路面和路面上的磚塊，以及部份黑衣人。

12截圖記下現場激烈氣氛。(詳看下圖)

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最少6塊磚頭秒速飛過

之後見手機鏡頭停頓下來，只拍到藍天，飄動中的白雲和搖動著的樹葉，一名手持磚頭的男子曾在鏡頭前短暫出現，之後在餘下20多秒的片段中，最少見到最少有6塊磚在鏡頭上空秒速飛過。

嘈雜聲貫穿畫面 粗口鐵通撞擊聲不斷

雖然畫面平靜，但嘈雜聲卻貫穿整個片段，有多人叫喊，亦粗口不斷，多番大叫：「X」、「X你老母」、「曱甴」等 ，其中「X你老母」至少出現了5次，「曱甴」亦出現至少3次，主要是來自一把男聲，亦有鐵通撞擊的聲音。

網上流傳片段顯示羅遇襲情況。(詳看下圖)

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現場片段見羅疑想走近拍打鬥場面

根據當時網上流傳的影片顯示，羅當時似是見到有「黑衣人」與一名清理路障的男子，互相打鬥，羅似拿手機走近拍攝時，被人用磚頭擊中，羅即倒地動也不動。

警方曾就本案懸紅80萬元緝兇，並曾拘捕5名當時15至18歲的男女，但最終只控告兩名被告劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲）謀殺，又因證據不足，審訊中途改控兩人誤殺罪名。

事件發生後警方曾懸紅80萬元緝兇。(詳看下圖)