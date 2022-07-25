書展2022｜減價平書掃貨指南　推理小說哲學書通通無痛收入囊中！

書展向來眼多雜亂，前來掃貨的愛書人多，可供選購的各類書籍更多。如果預算有限，不想「眼闊肚窄」，在茫茫書海中選出心水書單可謂一種學問。好在書展是一年一度的劈價好機會，那麼在各大書商的減價區又有什麼好書值得發掘呢？



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城邦書店（書展攤位 Hall 1C-D02）

各大台灣出版社的書籍都能在城邦書店的攤位中找到，今年城邦書店特設減價區，大部份書籍都在20至30元區間，其中不乏值得一讀的好書。

《名偵探的守則》，$20



《解憂雜貨店》和《神探伽利略》系列相信大家都聽過，日本推理小說家東野圭吾的作品幾乎等同票房保證，可說是日本目前最多著作被影像化的推理作家。這次我們在城邦特價區發現的《名偵探的守則》同樣曾被日劇改編，於2009年被朝日電視臺改編為日劇《天下一名偵探》，由松田翔太和香椎由宇出演。

書中「名偵探」天下一與其搭檔「兩光警部」大河原，被本書「作者」布線，被迫介入一樁樁本格推理小說的典型謎樣事件。本書一方面保留推理小說的架構，同時又安排主角打破「第四道牆」，角色不時跳出來吐槽情節老套，帶著黑色幽默意味。喜歡本格推理又想換換口味的讀者，不妨試試此破格之作。

《從噁心到同理》，$20



同性婚姻及多元成家是近年常討論的議題，支持者與反對者各執一詞。本書作者為芝加哥大學著名教授瑪莎•納思邦，她認為，厭惡與噁心感是歧視同志者的根本動機。在面對同性戀行為及連帶的人際關係現象時，反同婚人士會經歷一種類似「身體廢物、噁心昆蟲和腐壞食物」的不快感，利用此負面感受來撻伐同性婚姻，並證明一系列法律限制的正當性──如「反雞姦法」與「捍衛婚姻法案」。

本書作者以嚴謹邏輯討論身體自由、同性婚姻乃至公開性愛，並為分歧觀點提出「同理心政治」的解決方案。作者著作屢獲國際獎項，無論支持其觀點與否，都值得關注平權議題的讀者一讀。

《論哲學家》，$20



我們在城邦的減價區也發現了法國哲學家阿蘭的隨筆《論哲學家》，是其逝世後的遺作。全書107篇散文，每篇文章中，都會提及至少一位哲學家或一個哲學流派。這些文章雖然只是隨筆，但是內容深度不亞於一般的哲學論文，柏拉圖、亞里斯多德、黑格爾、笛卡兒等哲學大家的學說都在此書中被提及。

其他好書



+ 1

新民主出版社有限公司（書展攤位 Hall 1E-B16）

走到新民主出版社的攤位，是大型的減價區域，幾乎所有書籍都標價20元，書籍不設分類，購書人須在不同的書堆中發掘心儀的「滄海平書」。

《地海傳說》，$20



在茫茫書海中，小編就發現了吉卜力工作室電影《地海傳說》的彩色卡通漫畫，電影及漫畫均改編自娥蘇拉・勒瑰恩（Ursula Kroeber Le Guin）的小說《地海》系列，講述在原本人龍和諧共處的世界，兩條龍突然互相廝殺，並對人類世界產生重大影響。本書只售$20，無論是吉卜力工作室的影迷，抑或是《地海》系列的書迷都值得購入收藏。

中華書局（書展攤位 Hall 1D-C02）

《歲月神偷》，$52



執導《秋天的童話》以及《歲月神偷》的著名導演羅啟銳早前逝世，這本與電影同名的著作是導演的短文集，以個人視角寫他的年少回憶、生活小事以及社會奇聞，羅導的影迷可籍此書一探其對生活之感悟。

三聯書店（書展攤位 Hall 1E-B04）

《簡明香港近代史》，$66



生活在香港，我們對香港的近代史又是否足夠熟悉？本書作者從香港開埠，到第二次世界大戰結束，闡述近代香港的發展。此書不依時序，選擇以主題分類，從英國殖民統治到日佔的黑暗時代，從教育、交通、治安及軍事的不同面貌，到重要行業及不同族裔的介紹、西方宗教的傳播，講述香港歷史，讓讀者在最短的時間內掌握香港近代史。