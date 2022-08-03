環團調查︰九成半受訪者撐環保公共交通　約兩成半不願付額外車資

港府早前公布《香港氣候行動藍圖2050》，目標在2050年前實現碳中和，綠色運輸是其中一個主要政策方向。

環保觸覺今年6月至7月就市民對綠色運輸的支持度進行問卷調查，成功收集503份有效問卷，結果發現近九成半受訪市民支持本港引入環保公共交通工具，僅約四成受訪市民願意為環保交通，支付少於1元的額外車資。



▼7月15日 城巴首度引入氫能巴士亮相▼



環保觸覺調查發現，超過九成市民支持引入環保公共交通工具。惟引入新型環保公共交通，成本通常比較高，當被問到是否願意支付額外車資時，有近兩成半受訪者表明不願支付額外費用，另有近四成市民只願意支付少於1元的額外車資。

環保觸覺建議港府參考外地政策，善用綠色債券資金，用作興建鐵路等，並提供更多優惠予使用集體運輸交通工具的市民。

近一成受訪者乘小巴出行 倡增小巴充電裝置

調查亦發現受訪者主要以鐵路、巴士出行，但小巴乘客亦佔約一成。環保觸覺指，現時政府主力將「零碳交通」政策，集中在鐵路及巴士，未能惠及小巴。 環保觸覺研究助理陳俊源建議，未來港府考慮增加小巴充電位置，以便業界引入電動小巴，減少公共交通工具的碳排放量。

在私家車方面，調查亦發現超過七成受訪駕駛者考慮轉用電能車，近九成人指充電成本是其考慮因素，因為較入油便宜，政府亦有推出換車優惠政策。但調查中，逾一半駕駛者指，即使港府提供優惠政策，但不願意付額外車價購買電動車。

另外，環保觸覺相信充電設施不足，是令駕駛者不願轉用電能車的其中一個因素。環保觸覺研究主任劉加揚建議，當局延續現時「一換一」優惠，並改良計劃，若車主更換持牌年期較高的汽車為電動車，獲提供的優惠越大。

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