康復者二維碼將過期　電子針卡無確診紀錄　熱線職員：錯誤不罕見

今年初爆發的第五波疫情，累計過百萬人染疫，不少人手持的康復者二維碼有效期快屆滿，已接種兩針的康復者，因為染疫當一針計，所以已完成三針疫苗接種，按理他們完成電子針卡更新後，即可符合進入食肆和表列處所的要求。惟近日有一批屬染疫時無申報，獲衞生署後補發出康復者證明的市民，發現在系統上康復者身份未獲「承認」，無法更新針卡。

《香港01》近日接獲多名後補申報染疫的康復者投訴，雖然早前已獲發「康復者二維碼」，惟其近日到官方網站下載電子針卡時，曾否染疫一欄卻寫「否」，以官方的「驗證二維碼掃瞄器」掃瞄其針卡時，卻出現紅色，亦即不符合「疫苗通行證」的要求，代表有關康復者在其「康復者二維碼」到期後，便無法再進入食肆等處所。

《香港01》已就此向醫務衞生局、衞生署和資訊科技總監辦針室查詢。衞生署和資科辦表示，正調查和檢視電子針卡系統，但至今仍未找到是系統還是資料庫出錯，亦無解釋針卡錯誤牽涉甚麼群組的康復者，僅呼籲有類似問題的市民可致電衞生署的熱線求助。



▼2月24日 疫苗通行證首日 市民在荷里活廣場內掃安心出行▼



投訴人鄭小姐表示，她3月初染疫，隨後在3月底致電及以電郵向衞生署後補申報確診紀錄，最終在5月初獲當局發出的網上系統補填確診資料，未幾便獲發「康復者二維碼」。該文件列明她在3月8日染疫，至3月22日完成隔離，而其「康復者二維碼」將於9月18日屆滿，亦即到期日後，她再不能以「康復者二維碼」進入食肆和表列處所。

已接種兩針的她，近日到政府電子疫苗接種及檢測紀錄系統網頁，以下載「更新版本」的電子針卡，惟針卡上在「曾感染2019冠狀病毒病」一欄卻顯示為「否」，她亦無法查閱其康復紀錄，亦即其染疫史無法當作已接種第三針，她下月中起無法再出入表列處所，亦因為無法符合工作場所的防疫要求，到時甚至無法返工，令她深感憂慮。

鄭小姐日前致電衞生署的熱線求助，職員表示，能在資料庫中找到其染疫紀錄，認為是「針卡感染紀錄錯咗」，着投訴人以電郵向衞生署或到「安心出行」服務站求助，強調熱線無法處理針卡失誤的問題。

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職員又稱，投訴人的個案並不罕見，「有啲就直頭連個系統都冇埋個紀錄，有啲就好似你咁，總之就咩人都有」，職員又坦言：「冇咩辦法，佢個系統都唔係話真係咁完善，所以都真係冇咩辦法。」

翻查資料，政府4月21日推出「2019冠狀病毒測試陽性人士紀錄申請表」，讓已康復的確診者，後補申報其染疫史，當局完成審核後，便會透過短訊向申請人發出「康復紀錄二維碼」，可直接當作疫苗通行證之用。

《香港01》接獲的投訴個案均是在該網站登記確診紀錄，未知今次電子針卡錯誤是否與該網站系統失誤有關。

負責審批的衞生署至今未有接獲市民反映有關情況，認為事件或屬系統失誤與該署無關，強調在接獲《香港01》查詢後，已立即聯絡負責營運電子針卡系統的政府資訊科技總監辦公室，了解是否有類似情況，讓資科辦作出跟進和調查是否電腦系統出現問題。衞生署亦拒絕公布後補申報的康復人士數目。

資訊科技辦公室則表示，接獲本媒查詢後，已立即了解並檢視相關系統，如有需要，將會與個別市民聯絡跟進，以期盡快提供協助、解決他們的問題，又指若市民就其在政府系統上的康復紀錄有疑問，可致電衞生署熱線2569 5777查詢。