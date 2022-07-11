Häagen-Dazs 4款雲呢拿雪糕含致癌物回收　12款安全食用雪糕名單

食物安全中心昨日（10日）公布，一共四款Häagen-Dazs呍呢嗱（雲呢拿）雪糕驗出歐盟禁用的除害劑環氧乙烷（ethylene oxide），受影響產品曾進口本港。食安中心呼籲市民不要食用，為審慎起見，上述進口商已按中心指示，將受影響批次的產品下架及停售。若誤食環氧乙烷有可能導致嘔吐、噁心、呼吸困難等症狀，嚴重者或引起死亡。



請按圖看受影響食品清單：

產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕家庭裝

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：473毫升

此日期前最佳：2022/07/03日 - 2023/07/17

進口商：General Mills Hong Kong Limited



產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕迷你杯

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：100毫升

此日期前最佳：2022/07/03 - 2023/07/17

進口商：General Mills Hong Kong Limited



產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕迷你杯

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：75毫升

此日期前最佳：2022/07/03 - 2023/07/17

進口商：General Mills Hong Kong Limited



產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕桶裝

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：9.46公升

此日期前最佳：2022/07/03 - 2023/07/17

進口商：General Mills Hong Kong Limited



食安中心發言人表示，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統（預警系統）的通報，指上述Häagen-Dazs產品被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。如市民對上述回收產品有查詢，可於辦公時間致電有關進口商熱線2280 4996。

適量的添加劑不構成直接的健康風險，但當多種添加劑與原料混合時，不排除出現毒性效應，影響雪糕的食用安全。Leighann Blackwood/unsplash）

環氧乙烷屬一級致癌物 或致屙嘔傷肝腎嚴重可致命

環氧乙烷是除害蟲劑，包括毒殺昆蟲及老鼠，對人體有毒，其後發現具致癌性，有可能導致嘔吐、噁心、腹瀉、頭痛、暈眩、呼吸困難等症狀，甚至可能損肝、腎及出現昏迷，嚴重或引致死亡。世界衛生組織國際癌症研究機構已將環氧乙烷列為一級致癌物，若長期接觸，會增加罹患血癌、乳癌之風險。

食安中心上月21日也公布，Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕473毫升及9.46公升裝被台灣驗出有殘留農藥，並曾進口本港。（ photo-AC）

12款雪糕安全食用 不含類雌激素減致癌不育風險

除了除害劑環氧乙烷問題外，雪糕中的類雌激素也曾受食品安全檢測機構的關注。早年世界衛生組織已將類雌激素列作「一級致癌物」，據世衞指引，每人每日攝取的類雌激素含量不可超過每公斤50納克。

水中銀（小魚親測）曾經從本港各大超市，包括百佳、city'super、一田百貨及7-11便利店選購了9個雪糕品牌，例如Nestle、Haagen-Dazs、Dreyer's、MOVENPICK及LILY & RAN等，共29款雪糕樣本作毒性檢測。當中有12個（41%）雪糕樣本品質卓越，沒有發現毒物，獲「綠魚」標籤。

雪糕檢測｜Dreyers雀巢12款安全食用 不含類雌激素減致癌不育風險

請按圖看12款最安全雪糕名單（由售價低至高排列）︰

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水中銀（小魚親測）於2017年的毒性檢測中，當時「Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕迷你杯」並沒有檢出任何毒物。



資料來源：食物安全中心