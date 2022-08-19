Bomber Salad煙三文魚檢出沙門氏菌　食安中心指令製造廠關閉清潔

食物環境衞生署食物安全中心今日（19日）表示，正積極跟進兩宗涉及火炭Bomber Salad三文治的食物中毒個案，包括派員到涉事食物製造廠調查。中心表示，在該處抽取的一個煙三文魚樣本檢出含致病原D組沙門氏菌。



食安中心指，已指示製造廠即時停止出售及棄置相關食品，亦已向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並指令該處所關閉進行徹底清潔和消毒及落實改善措施以確保食品安全。



衞生署衞生防護中心今日（12日）正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及八人，曾於火炭Bomber Salad進食雞肉三文治或煙三文魚三文治。（Bomber Salad Facebook圖片）

煙三文魚進口商樣本未有驗出沙門氏菌

食安中心表示，早前接獲衞生署衞生防護中心通報後，隨即派員到位於火炭懷疑涉事的食物製造廠跟進調查，抽取食物和環境樣本作化驗，以及指示其即時停止出售及棄置相關食品。化驗結果顯示，在25克煙三文魚樣本中含有沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》在25克即食食物樣本中不得檢出沙門氏菌的準則。

中心亦追蹤有關煙三文魚的源頭，從進口商取得樣本化驗，化驗結果合格，即在25克即食食物樣本中沒有檢出沙門氏菌。中心指已知會該食物製造廠上述不合格化驗結果，該處所現在仍然關閉以落實改善措施。中心強調，會繼續跟進事件及採取適當行動。

食物安全中心表示，正積極跟進兩宗涉及火炭Bomber Salad三文治的食物中毒個案，包括派員到涉事食物製造廠調查。（資料圖片）

食安中心發言人指，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。而根據《公眾衞生及市政條例》規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁六個月。