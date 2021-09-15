Uber推「的士司機入行回贈計劃」　司機夥伴最多獲1800元回贈獎勵

Uber繼早前宣布收購 HKTaxi 後，今日（15日）宣布推出「Uber + Taxi, Better Together」 的士業投資計劃，當中包括「的士司機入行回贈計劃」、限時貼士雙倍賞活動、全新的「地區偏好功能」。

Uber 投資360萬元推「的士司機入行回贈計劃」

Uber表示，將投資 360 萬元，與鏗鏘駕駛學校合作推出「的士司機入行回贈計劃」，幫助新司機入行，創造更多就業機會。申請者若透過鏗鏘駕駛學校報讀相關的士駕駛及職前課程，通過筆試並成功取得的士駕駛執照，即可獲1,000元回贈。如申請者之後登記成為 Uber Taxi 司機夥伴，並完成首5次Uber Taxi行程後，即可額外獲得800元獎勵，賺取多 1,800元的回贈獎勵。

Uber Taxi 貼士雙倍賞

Uber同時推出一項全新的限時貼士雙倍賞活動，由即日起至2021年12月31日，當乘客透過 Uber App為的士司機夥伴添加貼士，Uber 將會支付司機相同金額，為他們帶來雙倍貼士獎賞。例如，若乘客給予司機夥伴 20元貼士， Uber 將同樣向該司機夥伴支付20元的獎勵。

全新「地區偏好功能」交更

另外，Uber 為的士司機夥伴引入全新的「地區偏好功能」，協助他們更有效地掌握工作地點和時間。例如在交更歸還車輛前，預先規劃駕駛路線。在新功能下，的士司機可於 Uber App 內選擇「首選地區」，剔選港島、九龍或新界作為目的地，系統將儘量分派目的地與首選地區相吻合的行程。的士司機夥伴每日可啟動該功能最多一小時。此功能已陸續推出，計劃將於10月推至所有 Uber 的士司機夥伴。