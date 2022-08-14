感染瘧疾可致命　兒童及孕婦外遊應特別小心

在香港罕見的傳染病瘧疾，最近因大量輸入個案而令市民聞之色變。這種可致命的疾病不會人傳人，只經受感染的按蚊傳播，而本港市區近年未見按蚊，所以大規模傳播的風險微乎其微。可是，隨着疫情放緩，各地陸續通關，對瘧疾從沒有抗體的港人到非洲、東南亞及拉丁美洲等瘧疾流行地區旅遊時要小心，感染瘧疾病情相對嚴重。兒童及孕婦應避免前往，回港後出現不適宜求醫時告知旅遊史，可更快作出診斷。

撰文：醫善同行醫學顧問、感染及傳染病科專科醫生黃天祐



瘧疾由6種瘧原蟲引致，感染後潛伏期約7至30日，甚至更長時間。患者會發燒、發冷、疲累、頭痛、無胃口、嘔吐及腹瀉等症狀。由於症狀普遍，初頭難以察覺是感染瘧疾，需進行血液測試。

6種致病的寄生蟲中，以惡性瘧原蟲最「毒」，潛伏期亦較短，很多時潛伏1至2周便發病，惡化速度快，延誤求醫有機會出現嚴重併發症，例如器官衰竭、昏迷，甚至「上腦」，增加死亡風險。非洲大部分個案，就是由惡性瘧原蟲引致。

瘧疾常見於氣候溫暖的地區，如非洲、東南亞及南美洲，此症由瘧蚊傳播。（Getty Images）

非重症的瘧疾個案，醫生一般處方口服抗瘧藥治療，例如青蒿素，可有效對抗瘧疾。重症個案除了使用抗瘧藥，亦需要針對其併發症作出治療，例如血液透析及深切治療部支援性治療等。

在瘧疾流行地區，大多數死亡個案為5歲以下幼童，因為他們本身對瘧疾未有抗體，加上身體機能發展未成熟，一旦感染病情相對嚴重，死亡率亦高很多。孕婦亦是高危群組，因懷孕會令女性的免疫力受抑制，較易感染疾病；而且，瘧疾亦有機會感染胎兒，導致胎兒死亡。

值得留意的是，對瘧疾流行地區的當地人來說，由於已反覆感染多次，有一定抗體，即使再感染，病情相對輕微；但對外來的旅客來說，因為沒有抗體，理論上「中招」後病情較為嚴重。

前往瘧疾流行地區的旅客，可口服抗瘧藥作為預防，一般由出發前、旅行期間以至離開地區後仍需繼續服用，服用時間及療程視乎不同藥物。不過，服藥並不能百分百預防感染，市民回港後仍要留意身體有否出現不適，一旦有懷疑，應立即求醫，並主動告知旅遊史。惡性瘧疾始終屬於致命的傳染病，幼童及孕婦如非必要，應避免前往瘧疾流行地區。

做好防蚊措施同樣重要，包括穿著淺色長袖上衣及長褲，塗上含避蚊胺（DEET）成分的防蚊劑；家居方面，應定期清積水，包括花瓶、花盆、冷氣機底盤等，並避免一切會導致蚊蟲滋生的情況。

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